V Kočevju skoraj dvotretjinska zmaga Prebiliča

Če pogledamo glasovanje po vseh osmih volilnih enotah, je v veliki večini volilnih enot zmagal Anže Logar, ki ima dobrih 34 odstotkov glasov. Za njim se je uvrstila Nataša Pirc Musar, ki zaostaja za okoli 7 odstotkov. Največja razlika med njima je v volilnih enotah Kranj, Celje in Ptuj, najmanjša pa v urbanih središčih, zlasti v enoti Ljubljana Center in Ljubljana Bežigrad.

Če pogledamo volilne okraje, pa je razdelitev nekoliko drugačna. Nataša Pirc Musar je zmagala na severozahodu in na jugozahodu Slovenije, torej na na Jesenicah, pa na Obali, pa tudi v urbanih središčih in v Zasavju. Ruralne pokrajine so tako pripadle Anžetu Logarju, medtem ko so urbana središča tista, kjer je bila uspešnejša Pirc Musarjeva oziroma se je tam najbolj približala svojemu protikandidatu.

Trenutni župan Kočevja Vladimir Prebilič pa je v svoji občini pričakovano pometel s konkurenco, saj je dobil skoraj dve tretjini vseh glasov.