PRENOS V ŽIVO: V zadnjem soočenju štirje kandidati, ki jim kaže najbolje

Opolnoči bo začel veljati molk in bo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Še pred tem so svoja stališča zadnjič soočili Anže Logar , Nataša Pirc Musar , Milan Brglez in Vladimir Prebilič .

Kdo je v predvolilnih soočenjih do sedaj govoril resnico in kdo ne? Bodo delovali povezovalno, v dobrobit vseh prebivalcev, neodvisno od dnevnopolitičnih razmer? Koga bi dodatno obdavčili? Podjetnike, Cerkev? Koga bi predlagali za ustavnega sodnika? Za kaj bo v resnici šlo pri prihajajočih treh referendumih? Gre pri letošnjih predsedniških volitvah tudi za boj med starimi silami na levici, kdo med kandidati je najbolj preračunljiv?

V rubriki Dejstva preverjajo resničnost izjav kandidatov za predsednika države. "Pozorno bomo brali, gledali in poslušali, kaj bodo kandidati izrekli, kaj obljubili, kaj naredili. Njihove besede osmislili s podatki, ugotovitvami in poglobljene analize dnevno objavljali na spletni strani 24ur.com in v oddaji 24UR. Ali izjave držijo ali ne, pa bomo ovrednotili z merilnim orodjem Dejstvomerom. Zato, da boste dobili čim bolj čisto sliko, komu zaupati," je povedala Alenka Marovt, urednica rubrike Dejstva.

Kot je pokazala zadnja raziskava Mediane, bi prepričljivo največ volivcev podprlo Logarja, in sicer dobrih 30 odstotkov vprašanih. Kot kaže, bo boj za uvrstitev v drugi krog med Natašo Pirc Musar in Milanom Brglezom precej napet. Pirc Musarjeva namreč Logarju sledi z dobrimi 20 odstotki in le kake tri odstotne točke za njo je Milan Brglez, skupni kandidat strank Gibanje Svoboda in Socialni demokrati. Tokrat se je na četrto mesto s skoraj 11-odstotno podporo zavihtel Vladimir Prebilič, sledijo pa mu Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš in Sabina Senčar. Neopredeljenih je še dobra dva odstotka vprašanih.