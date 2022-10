Volišča odprla svoja vrata, volivci izbirajo med sedmimi kandidati

Kandidati bodo na glasovnici navedeni po naslednjem vrstnem redu: Milan Brglez , Anže Logar , Janez Cigler Kralj , Miha Kordiš , Nataša Pirc Musar , Vladimir Prebilič in Sabina Senčar . Pri ugotavljanju, ali je glasovnica veljavna, imajo prednost oznake, kot so določene v navodilu, sicer pa bo veljavna vsaka glasovnica, na kateri bo volja volivca jasno razvidna.

Na voliščih se morajo volivci izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik. Tisti, ki bodo pomotoma izpuščen iz volilnega imenika, pa imajo možnost, da glasujejo s potrdilom. Tega mu bodo lahko tudi danes izdali na upravni enoti. Na volišču prejmejo glasovnico z navodilom, da se glasuje samo za enega kandidata oz. kandidatko, in sicer tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega glasuje.

Do konca glasovanja medtem še vedno velja volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure zjutraj prijavijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

V ponedeljek bodo nedeljskim rezultatom prišteli še rezultate glasovanja po pošti iz Slovenije, 2. novembra pa še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine. Ko bodo prešteti vsi glasovi, bodo znani tudi končni izidi glasovanja. Takrat bo tudi jasno, ali bo za izvolitev predsednika republike potreben še drugi krog volitev, če nihče izmed kandidatov ne dobi vsaj 50-odstotne podpore. V tem primeru se bosta v njem pomerila kandidata, ki bosta v prvem krogu prejela največ glasov. Morebitni drugi krog glasovanja je predviden za 13. november.

Ne glede na to, ali bo predsednik republike izvoljen v prvem ali drugem krogu, pa bo mandat nastopil 23. decembra.