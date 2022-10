Po prvih preštetih glasovih v vodstvu Logar pred Pirc Musarjevo

V prvem krogu predsedniških volitev, sedmih v zgodovini države, so volivci odločali, katerega od sedmerice predsedniških kandidatov si želijo v prihodnjem petletnem mandatu videti na položaju predsednika republike. Volivci so tokrat izbirali med Milanom Brglezom, Anžetom Logarjem, Janezom Ciglerjem Kraljem , Mihom Kordišem , Natašo Pirc Musar, Vladimirjem Prebiličem in Sabino Senčar.

Ob 19. uri je vrata zaprlo več kot 3100 volišč po Sloveniji, zdaj pa poteka preštevanje glasov. Po skoraj 16 odstotkih preštetih glasovnic vodi Anže Logar s slabimi 35 odstotki glasov, sledi Nataša Pirc Musar z dobrimi 26 odstotki. Na tretjem mestu je Milan Brglez s slabimi 16 odstotki glasov. Na četrtem mestu je Vladimir Prebilič s skoraj 10 odstotki glasov. Zadnja tri mesta so zasedli Sabina Senčar (dobrih 6 odstotkov), Janez Cigler Kralj (dobre 4 odstotke) in Miha Kordiš (slabe 3 odstotke).

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v Sloveniji do 16. ure glasovalo 589.261 volivk in volivcev oziroma 34,78 odstotka volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Kranj, in sicer 36,70-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Maribor, in sicer 32,28-odstotna. Več pa v spodnjem prispevku.