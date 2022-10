Bi predsedniški kandidati skupaj spili kavo?

Čeprav se ozračje med kandidati občasno razgreje, kar smo lahko opazili med odmorom, ko je Nataša Pirc Musar protikandidatu Milanu Brglezu zabrusila: "Pa na mojo plačo si šel, povej, kakšno imaš ti, javno," Anže Logar, ki je bil z njima v studiu, pa je dodal, da je bila "ta res nizka," se je sedem kandidatov v mesecu dni od zadnje vložene kandidature povezalo. Ko nanje ne svetijo studijske luči, je vzdušje med njimi skorajda prijateljsko. Janez Cigler Kralj zatrjuje, da "imajo že skupinske interne šale". "Točno vemo, kdo zamuja," je tudi pristavil, a po pogovoru z drugimi kandidati se je izkazalo, da bo naziv zamudnika prejel prav Cigler Kralj.

"Pogosto zamuja," je priznal Anže Logar, z njim pa se je strinjala tudi Pirc Musarjeva, ki je še izpostavila, da bo največji zamudnik ostalim kandidatom po volitvah plačal pijačo.

Miha Kordiš in Vladimir Prebilič pa sta skupne točke našla v kulturi. "Ko ugotoviš, da ima nekdo precej ganljiv odnos s svojo družino, nekdo drug je zasebno zelo toplega značaja – spet s tretjim si deliš ljubezen do stripov in serije Zvezdne steze," je spoznavanje s kandidati komentiral Kordiš. Prebelič pa je o protikandidatu dejal, da sta se "takoj ujela", saj oba rada gledata vojaške filme. "Ko sem povedal, da je moj najljubši Zadnji dobri možje ali 'A Few Good Men', sva takoj našla citat Jacka Nicholsona 'You can't handle the truth'," je opisal.

'A niso prijatelji?'

Pogosto skupno pojavljanje pa je očitno v iskrene odnose med kandidati že skorajda povsem prepričalo nekatere njihove družinske člane. Kot je dejal Logar, je njegova petletna hči na sprehodu po centru Ljubljane svoji mami zatrjevala, da se na plakatih pojavlja "očijeva prijateljica". Komentarjev sprva ni razumela, ob drugi ponovitvi pa le ugotovila, da ima hčerka v mislih Natašo Pirc Musar. Ko ji je poskusila razložiti, da gre za protikandidatko in ne za prijateljico, pa ji hčerka ni verjela, rekoč: "Ja, kako ne, saj ju vidim skupaj, a niso prijatelji skupaj?"

Pa so se kandidati res tako zbližali, da bi skupaj popili prej omenjeno kavo? "Na tej točki, ko smo po cele dneve skupaj, mislim, da bi lahko šel na kavo čisto z vsakim," je prepričan Kordiš, Pirc Musarjeva prav tako dodaja, da bi si čas za skodelico kave vzela z vsakim. Cigler Kralj in Prebilič oba pijeta isto kavo – "črno, grenko, močno." Kralj je ob navedbi naročila še sklenil, da bo v primeru zmage, ne le v zamujanju, pač pa tudi v ljudskem glasovanju, vse z veseljem na kavo povabil kar v predsedniško palačo.