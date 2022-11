Za Logarjeve podpornike ločeno nadstropje, rdeče zavese in tudi šampanjec

Kandidat za predsednika republike Anže Logar je v skrbno izbrani družbi rezultate drugega kroga volitev pričakal v kavarni v središču Ljubljane. Tokrat na lokaciji, nekoliko odmaknjeni od mestnega vrveža. Če so Logarja in njegove podpornike na volilno nedeljo v prvem krogu predsedniških volitev od novinarjev ločevala zgolj drsna vrata, je bilo med obema "krogoma" tokrat celo nadstropje in pregrada.

Za novinarske ekipe je na volilno nedeljo v štabu Anžeta Logarja rezervirana soba v skrajnem delu kavarne. Medtem Logarjevi povabljenci uživajo v zasebnosti, ki jim jo nudi zgornje nadstropje, povsem nedostopno za predstavnike sedme sile. Pred stopniščem je postavljena veriga, predstavnica za stike z javnostmi pa budno nadzira, da kljub pregradi med Logarjeve ne zaide kakšen "nepovabljen gost". Zasebno druženje pred radovednimi pogledi od zunaj ščitijo tudi zagrnjene rdeče zavese na oknih.

icon-expand Rdeče zavese v zgornjem nadstropju kavarne, kjer je bil Logarjev štab FOTO: POP TV

Sicer razmeroma velika "novinarska" soba se hitro zapolni in postane skoraj premajhna za okoli 10 snemalnih ekip in še več novinarjev in fotografov, med katerimi je peščica tudi iz tujine. Logar se malo po 18. uri pripelje v temno sivem kombiju, na katerem je velika nalepka z njegovim imenom. Vkoraka skozi glavna vrata kavarne, ki ima sicer tri vhode. "Jaz sem že štiri mesece zmagovalno razpoložen," pove. Volilni dan je po njegovih besedah potekal mirno, po oddaji glasu na volišču, se je doma lotil peke kosila. "Lepo sem spekel, dobro je bilo," se pohvali in se z urnim korakom povzpne po stopnicah v zgornji del kavarne, kjer ga – predvidevamo – že čakajo podporniki.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Televizijski in radijski novinarji se nato s skopimi informacijami začnejo pripravljati na prve vklope v živo. Ostali se sprehajamo pred stopniščem, v upanju, da ujamemo kakšnega gosta, ali iz zgornjih prostorov vsaj kakšen vzklik, smeh ali glasbo. A brez uspeha. Vidimo in slišimo le natakarje, ki pripravljajo kavice, mešajo pijače ter hodijo gor in dol po stopnicah s polnimi pladnji hrane in pijače. Medtem ko čakamo, da se bo kaj zgodilo, natakarji tudi v novinarsko sobo prinesejo hrano. Na dveh pladnjih kanapejčke, na štirih lesenih deskah pa mesne in sirne narezke, ki jim družbo dela nekaj grozdja, oreščkov in oliv ter kruh. Ko jih prisotni pridno pospravimo, prinesejo novo "rundo" in na koncu še mini sladice.

icon-expand Štab Anžeta Logarja FOTO: Aljoša Kravanja

Točno ob 19. uri se Logar s tako hitrimi koraki spusti po stopnicah, da mu fotografi zakličejo, naj le malce upočasni korak. "A bolj počasi," vpraša nasmejani predsedniški kandidat in uprizori upočasnjeno hojo po zadnjih dveh stopnicah. Nato z umirjenim korakom stopi v prostor, kjer ga že čakajo prižgane kamere in mikrofoni. "Dober tek," zaželi snemalcu, ki v tistem hipu v usta pospravi zadnji grižljaj. Kamere tečejo, iz Logarjevih ust pa steče kratka in premišljena izjava po zaprtju volišč. "Z zanimanjem in na nek način veselim pričakovanjem zrem v čas, ko se bo začelo preštevati glasove," med drugim pove Logar, ki nato znova odhiti v zgornje nadstropje.

Elegantni podpornici in fantomski šef SDS O tem, koliko ljudi je v najbolj napetih trenutkih zbranih ob Logarju v zgornjem nadstropju kavarne, lahko le ugibamo. Število in seznam gostov sta skrbno "varovani" informaciji. Prav tako skrbno sta izbrani tudi osebi, ki vsaka ob svojem času stopita pred kamere in fotografske objektive. To sta Romana Jordan in Eva Irgl, obe v elegantnih opravah in s skrbno dodelanimi izjavami. Prva pred kamere stopi Romana Jordan v črni oblekim, vrat pa ji krasi ruta v bledo roza in zelenih tonih. Ta se seveda ujema z bledo roza petkami, ki jih krasita mašnji iz svetlečih kamenčkov. "Kupila sem jih na internetu," pove z nasmehom, ko zanje dobi pohvalo. S skopo izjavo poteši našo radovednost glede dogajanja nadstropje višje:"Vzdušje v štabu je seveda odlično, na trnih pa smo, ker nam je mar, kako se bo Slovenija v prihodnosti razvijala." Ko je že jasno, da bo na volitvah zmaga pripadla Nataši Pirc Musar, se Logar znova pojavi pred kamerami. Tokrat mu ob levi in desni strani stojita obe dami, ki ga podpirata od samega začetka kampanje. "Jaz sem ponosen na vse, ki so mi stali ob strani, ki so bili z mano v tej kampanji," pove Logar in ob tem s pogledi ošvrkne strankarski kolegici. Spomni pa, da v tistem hipu vsi glasovi še niso prešteti. "Upanje še tli. Ni nobenega razočaranja."

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Svoj čas pred kamerami izkoristi še Irglova, v pisani črtasti obleki, ki se ji tesno prilega ob telesu, in lasmi, spetimi v dolgo kito. "Jaz nisem bila na trnih," strni svoje občutke ob spremljanju volilnega izida. Je pa za razliko od drugih dveh sogovornikov malce bolj gostobesedna, ko opisuje vzdušje v zgornjem nadstropju. Razkrije nam, da "zgoraj igra približno podobna glasba" kot v spodnjih prostorih, torej kavarniški jazz instrumental. "Dodatne glasbe nimamo. Vzdušje je dobro, smo veseli, zadovoljni," še pove. In nekje vmes, ko so bile naše oči uprte v sogovornike pred mikrofoni, se neopazno, kot fantom, v štab prikrade tudi predsednik stranke SDS Janez Janša. Nihče od novinarjev ga namreč ni videl. Da je prisoten, nam potrdi predstavnica za stike z javnostmi. Aplavz in šampanjec Ravno v času, ko izvemo, da je v kavarni tudi Janša, se Logar po končani izjavi z Jordanovo usede v kombi in odpelje v medijsko središče na Gospodarskem razstavišču. Tam v nagovoru javnosti med drugim čestita novi predsednici republike in pove, da smo "danes na začetku nečesa velikega". Po razmeroma kratki izjavi zapusti oder in da s tem zbranim novinarjem vedeti, da na njihova vprašanja ne bo odgovarjal. V novinarskem središču sicer ostane do prihoda zmagovalke, a se pred javnostjo skrije v kletne prostore. Pred kamere spet stopi znova tik pred njenim prihodom, ko se protikandidata tudi rokujeta. Malce zmede in nejevolje med snemalci in fotografi povzroči eden od fotografov, ki se v ključnem trenutku znajde ravno vmes, med zmagovalko in poražencem volitev. Sledijo čestitke in izmenjava komplimentov, nato se Pirc Musarjeva odpravi proti odru, Logar pa z Jordanovo odhiti proti kombiju, ki zunaj že čaka s prižganim motorjem. Po kratki vožnji je spet v družbi svojih podpornikov, na drugem nadstropju kavarne na Kersnikovi ulici. Med njimi je tudi predsednik stranke SLS Marko Balažic. Logarju čestita za dobro bitko. "Žal se na koncu ni izšlo, ampak tako je v demokraciji," poudari.

icon-expand Zakonca Tonin sta najprej zavila naravnost v medijsko sobo, kjer so ju usmerili v zgornje nadstropje FOTO: POP TV