Tik pred volitvami v vodstvu Pirc Musarjeva

Vprašani, ki so dejali, da se bodo volitev najverjetneje udeležili, bi z 51,7 odstotka podprli kandidatko Natašo Pirc Musar , 44,6 odstotka podpore pa bi naklonili Anžetu Logarju . Razlika med kandidatoma je po zadnji anketi torej 7,1 odstotne točke.

Nataša Pirc Musar in Anže Logar

Veliko ljudi pa je že volilo. V sredo je svoj glas oddalo 29.617 volivcev oziroma 1,87 odstotka volilnih upravičencev. Skupaj s torkom je tako volilo že 3,43 odstotka volilnih upravičencev, kar je približno 30 odstotkov več kot v torek in sredo pred prvim krogom predsedniških volitev in kar trikrat več kot v torek in sredo pred drugim krogom predsedniških volitev pred petimi leti.