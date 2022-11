Zadnji dan kampanje: številka 1 ali številka 2?

Pirc Musarjeva je vesela, da je skupaj z ekipo izpeljala kampanjo po načrtih. Funkcijo predsednice vidi kot ključni branik ustave, kar je bilo tudi osnovno sporočilo, s katerim je želela nagovoriti državljanke in državljane. "Da stojim za človekovimi pravicami in evropskimi vrednotami, da bom naredila vse, zares vse, da politiko poenotim na ključnih strateških projektih, ki jih ne moremo vsaka štiri leta pričenjati na novo, pač pa zagotoviti dolgoročen razvoj skozi zdravstveno in pokojninsko reformo, skrb za podnebne spremembe in ekosisteme in človekovo varnost v najširšem pomenu besede, od življenja v miru do energetske, kibernetske, prehrambene, čisto osebne človekove varnosti ..."

Logar poudarja, da glavno sporočilo njegove kampanje povzema moto Sodelujmo #Zaprihodnost, ki pomeni iskanje soglasja za boljšo prihodnost. Prepričan je, da je čas, da prenehamo z delitvami in poiščemo tisto, kar nas povezuje. Meni, da bo to mogoče, če bomo izvolili predsednika, ki povezuje. "Moja temeljna obljuba od začetka kampanje je, da bom predsednik vseh. Da bom poslušal, spodbujal izmenjavo mnenj in sooblikoval varno prihodnost. Verjamem, da so volivke in volivci prepoznali pomen teh sporočil za našo skupno prihodnost," je dejal.

Za konec smo še oba prosili, da nagovorita volivce in volivke. Odgovor objavljamo v celoti.

Logar je dejal: "Spoštovane državljanke, spoštovani državljani. V nedeljo volimo novega predsednika republike. Štiri mesece sem že z vami na terenu. V tej kampanji sem doživljal najlepše trenutke v svoji politični karieri – srečanja na terenu, osvajanje vrhov Slovenije, druženja, stiski rok, objemi. To me je še bolj prepričalo v nameri, da mora biti predsednik republike predsednik vseh. To je tudi moja temeljna obljuba – biti predsednik prav vsakega izmed vas. Imamo različne poglede, ne strinjamo se vedno, a vsi predstavljamo jedro te prečudovite države. V kampanji sem želel dati vse od sebe. Upam, da mi je v veliki meri uspelo. Zavedam se, da marsikoga nisem prepričal, a to je lepota demokracije – ni treba, da se strinjamo o vsem, da si sežemo v roke. Pomembno je, da se pogovarjamo, da se slišimo in da se vzajemno spoštujemo. Kot predsednik republike bom počel natanko to. Bom vaš glas v politiki. Zato, da bo Slovenija država priložnosti za vse. Sodelujmo #Zaprihodnost. Udeležite se volitev in obkrožite svojo prvo izbiro! Iskrena hvala za vaš glas."

Pirc Musarjeva: "Pred volitvami se običajno vprašamo: kakšno Slovenijo si želimo? Sama si želim države, kjer se ljudje ne bomo počutili omejene na kakršenkoli način. Kjer bo predsednica jasno branila pravice in svoboščine vseh državljanov. Kjer boste mladi videli priložnosti, starejši pa boste preskrbljeni in slišani. Državo, ki uživa velik ugled tudi v mednarodni skupnosti. Za takšno Slovenijo sem si prizadevala že sedaj in bom s tem nadaljevala do konca življenja. Ne glede na funkcijo in mandat. Vesela sem, da ste državljanke in državljani znali ceniti mojo neodvisnost ter neobremenjenost s strankarskimi nahrbtniki. S tem tudi možnost, da se Slovenija bolj poenoti. Mislim, da je za predsedniško funkcijo primerno, da jo zasede oseba brez strankarske izkaznice. Več kot dve desetletji zagovarjam pravno in socialno državo, izpostavljam pomen človekovih pravic, posebej pa kot kandidatka izpostavljam skrb za boljše zdravstvo, opozarjam na podnebne spremembe in se zavzemam za splošno varnost ljudi. Za temi vrednotami trdno stojim, nihče mi jih ne more vzeti in mi jih za dosego glasov tudi ni treba prilagajati. V predsedniško funkcijo želim vtkati načelnost in odločnost, pa tudi srčnost in pravičnost. Predvsem pa želim slišati glas ljudi in njihove interese postaviti na prvo mesto. Če si tudi bralke in bralci želite takšne predsednice in države, kjer ne bomo živeli v skrbi pred omejevanjem človekovih pravic, vas vabim, da me v nedeljo podprete pod številko 2."