Zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na volitvah

Volivke in volivci, ki bi v drugem krogu predsedniških volitev želeli glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, bodo v nedeljo to lahko storili na posebnih voliščih brez krajevne pristojnosti oz. tako imenovanih voliščih omnia. Svojo namero morajo danes do polnoči sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik.

Volivke in volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, pa lahko še danes to sporočijo Državni volilni komisiji.

Prav tako lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, še danes zaprosijo za glasovanje na domu. Obvestilu je treba priložiti zdravniško potrdilo.