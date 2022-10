Zakaj si kot uspešna odvetnica na mesec izplačuje le 2000 evrov bruto plače?

Ankete ji kažejo dobro. Trend padanja podpore po vstopu konkurence na levi je ne skrbi preveč, pravi. To pa je ključna razlika z glavnim konkurentom na desni. "Nimam strankarskega nahrbtnika. Ne bom imela nadpredsednika, če postanem predsednica, ki bi mi lahko govoril, kako in kaj," je dejala Nataša Pirc Musar.

Na soočenju na naši televiziji pa se je med odmorom razjezila tudi na protikandidata pri vprašanju glede davkov: "Veste, tudi jaz sem samo človek. Krivice in neresnice prizadenejo vsakogar, tudi mene. Sem pa tudi človek, ki takoj raje pove v obraz. Jaz nikoli v življenju nikomur nisem zasadila noža v hrbet. Ampak naj vas pomirim, po tej oddaji sva si z gospodom Brglezom segla v roke," pojasnjuje.

Uspešna odvetnica je že ob najavi kandidature objavila svoje premoženje in plačo. Ta je okoli 2000 evrov bruto. Del plače pa si izplača z dividendami svojega podjetja, kar kdo lahko razume kot definicijo izogibanja socialnim prispevkom.

"Nikakor," pravi. "Uspešnost svojega podjetja vežem tudi na svojo plačo. Plača je sorazmerno nizka. Ja, lahko bi si izplačevala višjo. Če bi si izplačevala višjo, bi rekli, da imam previsoko. Ne vem, kaj je za vas prav? In zgolj in če je podjetje uspešno, si lahko izplačam dividende. In ja, dividende so lahko velik del prihodka. Približno med 80.000 in 120.000 evri letno."

To pomeni, da ste lani plačali 3.180 evrov dohodnine. Prispevkov skupno je nekoliko več, 5.200. Ali je to pravično? Eden vaših sloganov je "pravična".

A ste pogledali, koliko plačam davka od dobička? In davka od dividend?

Govorim o prispevkih.

Poglejte vse davke.

Lani sem jaz, šel sem pogledat svojo dohodninsko odločbo, plačal več dohodnine od vas. Pa nimam takšnega premoženja.

Ne vem, kako naj vam pojasnim, da vam bo jasno. Jaz sem zagotovo plačala več davka kot vi. Ker ga plačam od dobička podjetja in dividende.

Tako pa kandidatka o eni od perečih aktualnih tem, zahtevi za nov družinski referendum: "Aleš Primc nikakor ni borec za otrokove pavice. Aleš Primc je ideološko indoktriniran. Posvojitev je v Sloveniji zelo malo. Zalo malo otrok k sreči ostane brez obeh staršev. In iz tega delati nacionalni razkol se meni zdi najmanj nedostojno."

Prepričana je tudi, da bi za politične funkcije v Sloveniji moral veljati pogoj nekaznivosti.