Zmeda zaradi žigov na volilnicah. Zakaj ponekod en, drugod pa dva?

"Glasovnice na rednih voliščih imajo en žig – faksimile žiga DVK spodaj na sredini –, glasovnice na t. i. voliščih omnia pa imajo dva žiga – faksimile žiga DVK spodaj na sredini in žig okrajne volilne komisije levo zgoraj," so pojasnili na Državni volilni komisiji (DVK). Ob tem so dodali, da imajo glasovnice za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih faksimile žiga DVK zgoraj na sredini.

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je po kampanji za volitve predsednika republike začel v soboto opolnoči, v soboto do 19. ure prejela tri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka, vendar pa so na Inšpektoratu za notranje zadeve že ugotovili, da ne gre za kršitve volilnega molka.

Volilni molk traja do 19. ure. Prijave domnevnih kršitev volilnega molka pa sprejema dežurna služba ministrstva za notranje zadeve na naslednjih telefonskih številkah 080 12 00 in 080 21 13.