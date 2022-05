Tudi glasovi iz tujine niso spremenili razmerij med strankami

Okrajne volilne komisije so prejele 9454 glasovnic, ki so prispele po pošti iz tujine, na veleposlaništvih oz. konzulatih pa je bilo skupaj oddanih 5.139 glasovnic. To pomeni, da je iz tujine glasovalo 14.593 volilnih upravičencev, kažejo podatki DVK.

Okrajne volilne komisije so v torek preštele glasove, ki so do vključno 3. maja do 12. ure prispeli po pošti iz tujine, in jih vnesle v računalniški sistem za ugotavljanje izida volitev. Državna volilna komisija je ugotovila izid na tistih veleposlaništvih, kjer je glasovalo manj kot 50 volivk in volivcev, in na dveh voliščih v Sloveniji, kjer je glasovalo manj kot 10 volivk in volivcev (Tržič in Ormož).