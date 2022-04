Prevelik naval, volišče omnia mora na Gospodarsko razstavišče

Ljubljansko volišče omnia, na katerem lahko glasujejo volilni upravičenci zunaj okraja stalnega prebivališča, ki so za to pravočasno oddali vlogo, bo zaradi velikega števila prijav na Gospodarskem razstavišču, in ne na sedežu ljubljanske upravne enote na Linhartovi cesti, kot je bilo to sprva predvideno, so sporočili iz državne volilne komisije (DVK).

icon-expand Volilna skrinjica FOTO: Bobo Državna volilna komisija (DVK) je namreč na današnji dopisni seji danes odločala o predlogu okrajnih volilnih komisij za območje Ljubljane, da bo lokacija t. i. volišča omnia prestavljena na Gospodarsko razstavišče. Zaradi izjemno velikega števila pravočasno oddanih vlog za glasovanje na tem volišču namreč na prvotno predvideni lokaciji ne bi bilo mogoče zagotoviti učinkovite in pravočasne izvedbe glasovanja. Po podatkih okrajnih volilnih komisij bo v nedeljo na ljubljanskem volišču omnia v Ljubljani glasovalo več kot 5200 volivcev. "Zato je treba lokacijo volišča prestaviti na Gospodarsko razstavišče, kjer so volilna mesta že urejena in je na voljo tudi dovolj prostora, da bodo lahko volivci v primeru slabega vremena počakali v predprostoru, česar na Linhartovi 13 ne bi bilo mogoče zagotoviti," ugotavljajo na DVK. PREBERI ŠE Rekordna udeležba: glas oddalo že skoraj pet odstotkov volivcev Volivci, ki so uspešno oddali vlogo za glasovanje na omenjenem omnia volišču, bodo o spremembi lokacije obveščeni prek elektronske pošte, poleg tega bo na prvotno predvideni lokaciji poskrbljeno za preusmerjanje volivce, so zagotovili. Vloge za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča je bilo mogoče oddati do vključno 20. aprila. Poleg volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji so lahko vlogo za glasovanje na volišču omnia oddali tudi izseljenci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, a bodo v nedeljo, na dan glasovanja, v Sloveniji. Po zadnjih podatkih je vlogo za glasovanje na 88 voliščih omnia oddalo več kot 10.600 volilnih upravičencev. Volilec za glasovanje na volišču omnia potrebuje osebni dokument, s katerim se lahko identificira, na primer osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.