Prijava za glasovanje po pošti možna samo še danes

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji. Tokrat ta možnost velja tudi za volivce, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, piše na spletnih straneh Državne volilne komisije (DVK).

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Možnost glasovanja po pošti imajo poleg nekaterih volivcev v Sloveniji tudi volivci, ki stalno prebivajo v tujini. Tem se za glasovanje po pošti ni treba posebej prijaviti, saj volilno gradivo avtomatično prejmejo po pošti. Lahko pa bodo glas oddali tudi 24. aprila na enem od volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.