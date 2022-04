PRENOS V ŽIVO: Priznani zdravniki soočili predstavnike političnih strank

V skupini Zdravstvo.si so politične stranke in liste, ki sodelujejo na državnozborskih volitvah, pozvali k pripravi odgovorov na ključna vprašanja za razvoj zdravstva v prihodnosti. Volilkam in volivcem bi na ta način radi omogočili kvalificirano odločanje na volilno nedeljo, so pojasnili.

Na novinarski konferenci sodelujejo kardiolog Marko Noč, oftalmolog Matej Beltram, ki je tudi predsednik Odbora za zasebno dejavnost ZZS, pediater Gorazd Kalan in zobozdravnik Krištof Zevnik.

icon-expand Zdravstvo FOTO: Dreamstime

Skupina Zdravstvo.si je s poslanim vprašalnikom političnim strankam, ki kandidirajo na letošnjih parlamentarnih volitvah, želela dati priložnost, da volivcem jasno in nedvoumno pokažejo kakšen je njihov odnos do zdravstvenega sistema, so pojasnili. Skupina je poslala vprašanja 18 političnim strankam, ki bodo kandidirale na državnozborskih volitvah 2022, je uvodoma povedal Zevnik. Vprašalnik so poslali 6. marca 2022. Stranke so imeli 25 dni časa za pripravo odgovorov. Zadnji dan za oddajo odgovorov je bil 31. marec 2022. Vprašanja obsegajo temeljne opredelitev glede pravočasnosti, dostopnosti in učinkovitosti izvajanja zdravstvenih storitev v okviru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vprašanja so imela možnost odgovora "da" ali "ne". Prvo vprašanje Ali menite, da ima bolnik pravico do povračila stroškov zdravljenja iz naslova obveznega in dopolnilnega zavarovanja pri kateremkoli izvajalcu zdravstvenih storitev v Sloveniji?

Drugo vprašanje Ali se strinjate, da se v javno zdravstvo (kot npr. v Franciji,Nizozemski, VB, Finski, Avstriji ali Švici) vključi vse razpoložljive izvajalce?

Tretje vprašanje Ali se strinjate, da se zasebniki, z ustreznimi vnaprej predpisanimi strokovnimi/kadrovskimi/prostorskimi pogoji, lahko prijavijo na razpis za financiranje zdravstvenih storitev in se tako vključijo v javno zdravstveno mrežo?

Četrto vprašanje Ali se strinjate, da je plačilo izvajalcu zdravstvene dejavnosti za ISTO storitev, ki se financira iz prispevkov obveznega in dopolnilnega zavarovanja zavarovanih oseb, enaka pri zasebniku v javni mreži in bolnici oz. univerzitetni kliniki in ne vključuje stroškov raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ki bi se morala pokrivati iz proračunskih sredstev?

Peto vprašanje Ali se strinjate, da so zdravniki in ostali zdravstveni delavci nagrajeni glede na obseg in kakovost opravljenega dela?

Šesto vprašanje Ali se strinjate, da se odpravi monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije?

Na vprašnje novinarjev, kako bi zdravniki, ki so sodelovali na novinarski konferenci, odgovorili sami, so vsi sogovorniki povedali, da bi na vsa vprašanja odgovorili z "da". Odgovorov političnih strank sicer niso želeli vrednotiti, so izpostavili, češ da naj se o tem volilke in volivci odločajo sami. V ponedeljek zvečer je bilo na POP TV na sporedu tretje predvolilno soočenje, na katerem so predstavniki osmih strank, ki jim po zadnjih javnomnenjskih raziskavah Mediane kaže najboljše in imajo možnost za preboj v parlament, prav tako delili svoje poglede na zdravstveno politiko.