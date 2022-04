Rezultati volitev razveselili NSi, razočarali SDS in Povežimo Slovenijo

Poslanec več bo odslej sedel v poslanski skupini krščanskih demokratov. "Dragi kolegi in kolegice, jutri je nov dan," je po veselem aplavzu zbrane nagovoril predsednik NSi Matej Tonin in ponosno dodal: "Mi smo iz šestega mesta na zadnjih volitvah napredovali nazaj na tretje, pridobili smo dodatne mandate, pridobili smo tudi dodatno število glasov v absolutnem smislu." Nasmejani so tako člani Nove Slovenije stopili tudi na oder Cankarjevega doma.

Kakšni pa so bili odzivi v Janševi SDS? "Izenačili smo najboljši rezultat stranke v zgodovini. Bistveno smo tudi povečali število volilnih glasov, zmagali smo v številnih okrajih, kjer doslej še nikoli nismo, recimo v centru Velenja," je komentiral trenutni premier, predsednik SDS Janez Janša. Kar pa je bilo še vedno premalo, da bi desnica v parlamentu ohranila primat. Če pogledamo izide volitev leta 2018 in pri tem stranko Konkretno, prej SMC, štejemo v desno sredino, ugotovimo, da so stranke na tem polu zasedle 46 sedežev oziroma več kot polovico. Stanje danes šteje 11 poslancev in dve stranki manj. "Meni je žal, da vse stranke, ki so tako ali drugače sodelovale s koalicijo, niso nastopile skupaj, v tem primeru bi bil rezultat drugačen," je še dodal Janša.

Če bi bila Naša dežela Aleksandre Pivec del liste Povežimo Slovenijo, bi skupaj prejeli skoraj pet odstotkov glasov oziroma vsaj štiri mandate. A to bi bilo še vedno premalo za koalicijo naravnih zaveznikov na desni sredini. Desna sredina je torej izgubila, pridobila pa je leva sredina. Ali politične stranke to preseneča? "Ne, v bistvu ne," je povedal predsednik GAS (Povežimo Slovenijo) Alojz Kovšca, ki je podobno kot v vladni SDS neuspeh na desni pripisal tudi medijem. Dodal je še, da je čas, da si ogledalo nastavijo tudi sami. Sicer pa smo v štabu Povežimo Slovenijo sprva videli zadržanost, nato tišino, po prvih delnih rezultatih pa veselje. "Moj zunanji izraz ne odraža notranjega razpoloženja, to je prva stvar. Druga stvar pa, vedno sem vsako tekmo v življenju igral do konca," je razplet komentiral Zdravko Počivalšek, predsednik Konkretno (Povežimo Slovenijo). Na koncu slavnostnega prereza torte ni bilo, čeprav je ta podpornikom vseeno teknila.