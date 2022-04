Robert Golob zaradi okužbe s koronavirusom glasovnico oddal po pošti

Kot so nam povedali v politični stranki, se je predsednik Gibanja Svoboda samotestiral, ker je prehlajen. Samotestiral se je tudi v nedeljo, ko je bil test še negativen. "Obveznosti v volilni kampanji bo do preklica opravljal na daljavo, kjer bo to mogoče, oziroma ga bodo na dogodkih nadomeščali drugi vidnejši člani Gibanja Svoboda," so sporočili in opozorili, da bo njegovo delovanje zaradi okužbe omejeno.

Rok za prijavo za glasovanje po pošti iz Slovenije se je sicer iztekel prejšnji teden, dodatno pa so se lahko do ponedeljka, ko je Golob s samotestiranjem potrdil okužbo na koronavirus, za takšno obliko glasovanja prijavili volivci, ki so bili v tem času nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali institucionalno varstvo oziroma jim je bila odvzeta prostost in so v zaporu ali priporu, ter volivci, ki so v tem času prejeli odločbo o invalidnosti ali ki so se zaradi okužbe z novim koronavirusom znašli v izolaciji.

Golob se je zaradi okužbe našega ponedeljkovega predvolilnega soočenja udeležil prek video povezave, tako pa bo tudi na današnjem zadnjem predvolilnem soočenju.