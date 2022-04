'Z našo vlado smo Janši vzeli leto in pol časa, da Slovenije ni spremenil v Orbanland'

Tokratni gost pogovora s predsedniki strank v oddaji SVET na Kanalu A je bil Marjan Šarec. Zadnja in obenem prva štiri leta v parlamentu so bila za njegovo stranko LMŠ precej razburljiva. Zdi pa se, da gredo novi obrazi zdaj že po kar ustaljeni poti, saj lahko pri Šarcu gledamo podoben scenarij, kot smo ga gledali pri Cerarju. Šarec je odgovoril tudi na vprašanji, v čem se razlikuje od Goloba in zakaj bi se volivec, ki je stranko LMŠ volil leta 2018, kot nov obraz, zdaj odločil za njegovo stranko, ko pa ima na voljo Goloba.

