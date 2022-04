SD-ju se obetajo tri poslanska mesta manj kot doslej

Socialnim demokratom, ki jih je na tokratne volitve popeljala Tanja Fajon, ni uspelo ponoviti rezultata izpred štirih let. Takrat so jim volivci namenili skoraj 10 odstotkov glasov in prav toliko poslanskih mest, tokrat so glede na rezultate vzporednih volitev dobili 6,6-odstotno podporo in sedem poslanskih mest. "Dosegli smo naš skupni cilj, to je, da začnemo delati spremembe, peljemo Slovenijo na novo pot," je komentirala Tanja Fajon.

Socialnim demokratom so volivci glede na rezultate predčasnih volitev namenili 6,6 odstotka glasov in sedem poslanskih mest, torej tri manj, kot jih imajo v trenutnem sklicu državnega zbora. Stranka se je torej, kot je bilo tudi pričakovati, brez težav uvrstila v državni zbor, ni pa ji uspela ponovitev izida iz leta 2018, ko jo je na volitve popeljal Dejan Židan. Takrat so bili z 9,93 odstotka oddanih glasov tretja najuspešnejša stranka, kar jim je prineslo deset poslanskih mest. Tokrat jim vzporedne volitve napovedujejo tri poslance manj. V stranki so sicer ponavljali, da bo uspeh, če jim bo uspelo ponoviti rezultat iz leta 2018, in tudi v prvem odzivu je predsednica SD Tanja Fajon poudarila, da so z rezultati zadovoljni. "Dosegli smo naš skupni cilj, to je, da začnemo delati spremembe, peljemo Slovenijo na novo pot. Jaz verjamem, da bomo uspeli vrniti zaupanje ljudem v politiko, in to, da vrnemo normalizacijo tej državi," je dejala. Zahvalila se je "za vsak glas, ki prinaša spremembe Sloveniji, in tudi za vsak glas Socialnim demokratom". Posebej pa je čestitala Robertu Golobu, njegovo Gibanje Svoboda je namreč po rezultatih vzporednih volitev dobilo kar 35,8 odstotka glasov in 42 poslanskih sedežev.