SDS daleč za Golobom. Hojs pravi, da bodo počakali uradne rezultate

SDS je sicer na volitvah pred štirimi leti dobila 222.000 glasov. Takrat so s tem rezultatom zmagali. Tokrat naj bi torej osvojili drugo mesto in en poslanski mandat več. Hojs sicer ocenjuje, da število osvojenih glasov ne bo bistveno drugačno kot pred štirimi leti.

Volilno tekmo je ocenil kot "težko": "Zoper nas smo imeli pravzaprav vse glavne medije." Dodal pa je, da meni, da so storili, kar so od njih pričakovali volivci, ki so jim zaupali svoj glas.

Podpredsednik stranke in notranji minister Aleš Hojs je v prvem odzivu dejal, da čestitajo zmagovalcu: "Če držijo ti rezultati vzporednih volitev, potem je treba čestitati relativnemu zmagovalcu. Kar se tiče našega rezultata, bomo pa seveda počakali na uradne rezultate. Vzporedni rezultati so po moji oceni deloma neverodostojni. O našem rezultatu bomo lahko govorili šele, ko bodo preštete tudi glasovnice iz najbolj oddaljenih volišč."

Janša ob oddaji glasu izrazil upanje, da bodo lahko nadaljevali po zastavljeni poti

Predsednik SDS in premier Janez Janša je danes po oddaji glasu za državnozborske volitve v Šentilju pri Velenju v izjavi za medije povedal, da pričakuje dober volilni izid. Ko gre za demokratične volitve in ko ljudje lahko svobodno izrazijo svojo voljo, je vsak rezultat dober, je dejal Janša in dodal, da pričakuje visoko volilno udeležbo.

Ocenil je, da je danes pomemben dan, saj te volitve odločajo o tem, kako se bo Slovenija razvijala ne samo naslednja štiri leta, ampak v naslednjem desetletju, kajti veliko projektov je zastavljenih in bilo bi škoda, da se prekinejo.

Janša je izrazil upanje, da bodo lahko nadaljevali po poti, ki jo je Slovenija zabeležila v drugi polovici tega vladnega mandata in da bodo izkoristili vse potenciale, ki jih imajo na voljo.

Na vprašanje, kako ocenjuje volilno kampanjo, je odgovoril, da ko imaš vladni mandat in ko je treba opravljati tekoče posle, je volilna kampanja nekaj, kar se dogaja vzporedno in to ni isto, ko si v opoziciji.

"Čeprav, ko gledam kolege iz opozicije, vidim, da so utrujeni, nekateri celo bolni, očitno je to nekaj drugega. Za nas je bil cel mandat naporen, ta volilna kampanja pa je bila del tega napora. Pogrešali smo to, da bi resni mediji delali primerjavo med prvim in drugim delom mandata, ker smo mi imeli vlado samo v drugem delu mandata," je dejal Janša.

Po njegovem mnenju je volilna kampanja potekala predvsem okrog spopada za rezultate drugega dela vladnega mandata.

Pričakuje, da bo volilna udeležba zagotovo visoka, kar je po Janševih besedah dobro.

Današnji volilni dan je predsednik SDS preživel delovno, saj je še vedno predsednik vlade. Vsak dan je bilo treba tekoče reševati številne zadeve, poleg tega so danes volitve in treba je spremljati dogajanje po Sloveniji, je še dejal Janša.