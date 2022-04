Tri ure v štabu drugouvrščenih

Čeprav so predvolilne raziskave kazale, da se obeta tesen boj med stranko SDS in Gibanjem Svoboda, je bilo ozračje na Trstenjakovi ulici 8 že pred objavo rezultatov vzporednih volitev precej turobno. Na sedežu vladajoče stranke so prevladovali predstavniki sedme sile, pred katere so stopili vsi vidnejši člani stranke z izjemo njenega predsednika. Ta se je proti Cankarjevemu domu odpravil šele po tem, ko je večina članov stranke in tudi novinarjev zapustila volilni štab.

Nekaj minut pred 19. uro, ko je Slovenija napeto čakala na rezultate vzporednih volitev, je s sivega, oblačnega neba nad Trstenjakovo začelo kapljati. Prižigale so se kamere in mikrofoni, preverjale so se zveze s televizijskimi studii, ko je stranka sporočila, da bo njen predsednik Janez Janša izjavo za medije podal šele ob 22. uri v Cankarjevem domu.

icon-expand Razpoloženje neba nad sedežem stranke. FOTO: 24ur.com

Ko so prišli rezultati vzporednih volitev, je bilo jasno, zakaj je bilo pred vhodom v stavbo veliko predstavnikov medijev in le malo članov stranke, vzdušje pa vse prej kot radostno. Pred kamere je najprej stopil Aleš Hojs in dejal, da ob koncu vendarle ne bo tako velikega razkoraka med konkurenčnima strankama, a je vseeno priznal zmago Gibanja Svoboda, pri tem pa za rezultat volitev ni pozabil okriviti tudi medijev.

Vreme se na koncu ni povsem skazilo, hkrati pa je stranki ob začetku preštevanja glasov Državne volilne komisije kazalo bolje in razkorak se je res zmanjšal. Pred kamere je nato stopil dolgoletni član stranke in sodelavec Janeza Janše Božo Predalič, za njim pa še šef poslanske skupine Danijel Krivec. Ko je noč zamenjala dan in skrila temne oblake, so se na ploščadi pred vhodom pojavili še nekateri prepoznavni obrazi stranke, med njimi tudi Romana Tomc in Mojca Škrinjar. Po Hojsovi bolj optimistični izjavi in napovedi o osvojenih 32 mandatih so zapustili ploščad in se vrnili v stavbo, medijske ekipe pa so vztrajale kljub padajoči temperaturi.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

SDS je blagovolila dati še eno izjavo, čeprav je bilo slišati, da na sedežu stranke ni navdušenja za to. "Nismo pričakovali takšnih rezultatov," je spregovoril neidentificiran glas. Sedež stranke so malo pred 21. uro začele zapuščati novinarske ekipe. Nato sta odšla Hojs in Tomčeva. Na ploščadi sta bila ob 21.40 le še SDS-ov pano in ekipa naše medijske hiše. Vsi ostali so že zdavnaj odšli v Cankarjev dom, le predsednik stranke je še čakal, da DVK opravi glavnino svojega posla. Vztrajnost se je naposled izplačala in predsedniku vlade smo lahko zastavili vprašanje o volilnem rezultatu, medtem ko je po stopnicah zakorakal proti avtomobilu, ki ga je na parkirišču čakal že od 19. ure. Brez odgovora.