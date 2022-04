Simič: Luka Mesec bo pač šel na volitve s kazensko ovadbo

Izjave Luke Mesca o slovenskih tajkunih in odpisu dolgov Igorju Bavčarju so razburile generalnega direktorja finančne uprave Ivana Simiča. Ta je namreč Meščevo namigovanje, da se je z Bavčarjem in Francijem Matozom dogovarjal o odpisu 2,7 milijona evrov davčnega dolga, označil za laž in zapisal, da "Bavčarju ni nič odpisano" in da nima Mesec nobenega dokaza za to. Proti njemu je zato napovedal kazensko ovadbo.

Luka Mesec je v sinočnjem predvolilnem soočenju predsedniku vlade Janezu Janši očital, da je soodgovoren za to, da je Slovenija dobila tajkune, in za uničenje podedovane industrijske dediščine socializma. Ko mu je Janša očital protislovnost in druženje z Binetom Kordežem, pa je Mesec odgovoril, da se – v nasprotju z 'Janševimi ljudmi' – ni srečeval s tajkuni, da bi jim pomagal pri odpisu dolgov.

"Zadnjič sem slišal, da so se na kavi dobili gospod Simič, gospod Bavčar in gospod Matoz in se dogovorili, kako bodo Bavčarju odpisali 2,7 milijona evrov davčnega dolga, ki ga državi dolguje že deset let." Janši je očital, da je na položaj direktorja Fursa postavil Ivana Simiča, ki da je omogočil odpis dolga Igorju Bavčarju. Na te izjave se je na družbenem omrežju odzval Simič, ki je zapisal, da "Luka Mesec ponovno laže". "Nikoli nisem sedel skupaj z Bavčarjem in Matozom. Bavčarju ni nič odpisano. Laže že nekaj dni in ne predloži nobenega dokaza, ker ga tudi ni. Večjega lažnivca težko najdeš. Stranka, ki ima za predsednika takšnega lažnivca, kot je Luka Mesec, predsednik Levice, nima kaj iskati v državnem zboru. Je sramota za politiko. Če bodo oni v vladi, bodo z lažmi druge obtoževali, jih zapirali, obsojali in zaprli. Če bi lahko, bi ubijali z lažmi. Tega ne potrebujemo."

