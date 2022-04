Slovenija odločila: v vseh volilnih enotah zmagalo Gibanje Svoboda

Stranka Roberta Goloba , nekdanjega predsednika družbe Gen-I, si je po trenutnih rezultatih s kar 34,54-odstotno podporo uspešno priborila 41 poslanskih sedežev. Parlamentarni prag so prestopile še štiri druge stranke.

Drugouvrščena je stranka premierja Janeza Janše SDS. Ta je na volitvah prejela 23,53 odstotka glasov in 27 poslanskih sedežev. Sledita NSi s 6,85-odstotno podporo in osmimi mandati ter SD s 6,65-odstotno podporo in sedmimi mandati.

Za las pa se je naposled v parlament prebila tudi Levica. Ta po trenutnih neuradnih izidih prejela 4,38 odstotka glasov in pet poslanskih sedežev. To je sicer slabši rezultat, kot so ga predvideli v stranki, zato je njen koordinator Luka Mesec že napovedal, da bo danes svetu stranke skupaj s celotnim izvršnim odborom ponudil odstop.