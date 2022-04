Soočenje strank na parlamentarnem pragu: kakšne so njihove prioritete?

Demokracija ponuja možnost, da izbiramo med vsemi strankami in torej tudi kandidatkami in kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo na volitvah. V soočenju v oddaji Svet na Kanalu A so gostili tiste, ki lahko s prebojem v državni zbor premešajo karte oziroma načrte velikih političnih strank. Tako je pomembno, kakšna stališča imajo, za kaj se zavzemajo in kaj bo tisto, kar bo njihov pogajalski adut, če pridejo v hram demokracije. Gostovali so Uroš Macerl iz stranke Vesna, Zmago Jelinčič iz SNS, Zoran Stevanović iz Resni.ce, Ivan Gale iz stranke Naša prihodnost, Ljubo Jasnič iz Desusa in Boštjan Tavčar iz Piratske stranke Slovenije. Povabilo je prejela tudi predsednica Naše dežele Aleksandra Pivec, vendar za to soočenje ni našla časa.

V prvem delu soočenja sta se v besednem dvoboju soočila predsednik stranke SNS Zmago Jelinčič in Zoran Stevanović iz Resni.ce, ki je bil v preteklosti tudi podpredsednik stranke SNS. Jelinčič je Stevanovićevo članstvo v stranki označil za "pleve med zrnje", Stevanović pa, da je šlo za njegovo edino politično napako in da je iz stranke izstopil sam. Ivan Gale z liste Naša prihodnost, katere član je tudi Zlatan Čordić – Zlatko, je povedal, da se ne strinja z Zlatkovimi dejanji, ko je napadel novinarja in verbalno napadel direktorja NIJZ-ja Milana Kreka, da pa se z Zlatkom strinja v 98 ali 99 odstotkih ostalega. Ljubo Jasnič je povedal, da je poslanska skupina Desusa razpadla, ker so poslanci zanemarili vrednote, zaradi katerih je bil pred tridesetimi leti Desus ustanovljen. "Ideologija je bila pred vrednotami stranke," je ocenil Jasnič. "V svojem programu smo zapisali, ne le, kaj je narobe, ampak predvsem, kako stvari urediti in kakšne so naše prioritete," je uvodoma povedal Boštjan Tavčar iz Piratske stranke Slovenije, kjer da se zavzemajo za svobodni internet in proti kakršnikoli cenzuri. Uroš Macerl iz stranke Vesna je izpostavil, da so edina prava zelena stranka in da so dokazali, da se niso prodali kapitalu. "Kampanjo financiramo člani sami, kolikor po zakonu lahko, in z malimi donacijami."

V drugem delu je Uroš Macerl komentiral bitko z Lafargom, ki jo je na koncu dobil, Lafarge pa se je pri nas na koncu ugasnil. Lafarge je nehal onesnaževati okolje, ljudje pa so bili brez dela, ali je bila to zanj zmaga, brezposelni pa stranska škoda? Stevanović je pojasnil, zakaj je med protestom, ki se je sprevrgel v nasilje, umaknil v nakupovalni center na kavo. Tako Jelinčič kot Tavčar sta nasilne proteste obsodila, Gale pa je vse proteste, "petkove, sredine, torkove in sobote", podprl. Predstavniki strank so komentirali tudi epidemiološke ukrepe.

Predsednik ZDA ima 79 let, predsednik Rusije 69, Ursula Von der Layen 63 let, toliko kot na primer Janez Janša. Kdo vodi pravzaprav ta svet? Izkušeni politiki? Se morda zato mladi obračajo stran od politike? Ali ne verjamejo, da se lahko kaj spremeni? Pa je res starost tista, ki odloča? Ali novi obrazi kar sami prinašajo tudi novo politiko? V zadnjem delu so predsedniki strank povedali, s kom bi se po volitvah povezovali? Kdo bi šel v koalicijo z Golobom in kdo z Janšo? Kakšno prihodnost vidijo za svoje stranke v državnem zboru?