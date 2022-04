SAB se glede na rezultate vzporednih volitev ne bo prebila v parlament

Bratuškova je poudarila, da so se v tej volilni kampanji borili za to, da so ljudem povedali, da je treba Slovenijo postaviti nazaj na pravo pot - na pot demokracije, svobode medijev, spoštovanja človekovih pravic. "In kot kažejo vzporedne volitve, nam je vsem skupaj to tudi uspelo, zato čestitke zmagovalcem," je dejala ter čestitala Gibanju Svoboda in strankinemu vodji Robertu Golobu.