Golob in Janša prvič iz oči v oči

Volitve so tik pred vrati, predvolilna soočenja pa se kar vrstijo. Tokrat se bosta prvič iz oči v oči soočila tudi predstavnika strank, ki na podlagi zadnjih javnomnenjskih raziskav uživata največjo podporo ljudstva. Mnogi so pred prelomnimi volitvami srečanje med Robertom Golobom (Gibanje Svoboda) in Janezom Janšo (SDS) že nestrpno pričakovali. V oddaji Svet na Kanalu A bosta nastopila tudi Tanja Fajon (SD) in Matej Tonin (NSi), med drugim bodo spregovorili o podražitvah, staranju prebivalstva, stanovanjski problematiki in številnih drugih temah.

Dočakali smo težko pričakovano soočenje iz oči v oči med Robertom Golobom (Gibanje Svoboda) in Janezom Janšo (SDS). Ta sta uvodoma zatrdila, da nimata težav z dialogom. Kot je dejal Golob, se lahko z Janšo tudi, če se ne strinjata o preteklosti, pogovarjata spoštljivo. Na vprašanja v studiu sta odgovarjala še Tanja Fajon (SD) in Matej Tonin (NSi).

O podražitvah cen osnovnih dobrin Prvaki strank so najprej predstavili svoje rešitve za vedno višjo rast cen hrane in energentov. Po besedah Janeza Janše se skupna košarica kljub podražitvam hrane zaenkrat ni podražila, saj se je na drugi strani pocenila elektrika. Golob je poudaril, da se moramo "odločiti za aktivno zaščito ranljivih gospodinjstev. Ko trg ne deluje, je dolžnost države, da ukrepa."

Kot pravi, je rešitev njegove stanke fiksiranje končne cene plina in cene nekterih osnovnih živil za gospodinjstva. Janša mu je na to odgovoril, da je ta vlada to že naredila z zamrznitvijo cen elektrike. Golob je pri tem poudaril še, da sta pri nas živinoreja in konzumacija mesa preveliki: "S subvencijami moramo kmete preusmeriti z živinoreje," je prepričan Golob. Prav tako je poudaril, da bi lahko problem v veliki meri rešili že tako, če bi se dva dni na teden odpovedali mesu.

Fajonova je pri tem poudarila, da pogosto gasimo požar, ni pa dolgotrajnih rešitev. Treba je diverzificirati vire, je prepričana. Kriza bo bistveno bolj trajna, kot se je sprva zdelo, opozarja predsednica SD. Kot poudarja, mora država prioritetno odkupiti hrano, ki je proizvedena doma in subvencionirati surovine za proizvajalce.

Tonin pa je izpostavil, da bomo največ storili, če se vojna v Ukrajini, čim prej konča in tu ima Slovenija aktivno vlogo, zatrjuje. Med domačimi ukrepi je izpostavil omilitev rasti cen in prizadevanje za energente iz drugih držav. Poudaril je, da moramo začeti Slovenci najprej začeti odkupovati slovensko hrano. Kaj predstavniki strank pravijo o problematiki dostojne starosti? Predstavniki strank so spregovorili tudi o problematiki dostojne starosti. Danes je v Sloveniji več kot 435.715 prebivalcev starejših od 65 let. "Povsod, kjer se bo življenjska doba podaljševala, bo treba tudi dlje delati. A to se ne bo zgodilo čez noč," je dejal Janša in dodal, da bo sedanji pokojninski sistem treba novelirati že v naslednjih štirih letih. Poudaril je, da je v Sloveniji skoraj 300.000 upokojencev, ki prejemajo pokojnino, ki ne zadošča za dostojno preživetje. "Tem smo tudi v času epidemije z dodatki najbolj pomagali," je dodal. "Te anomalije ni možno popraviti čez noč, to bomo popravljali z božičnico in raznimi dodatki, ki v sistemu ne bodo naredili še večje zmede, kot je narejena doslej," je dejal.

Izpostavil je še, da imamo v Slovenskem pokojninskem sistemu marsikaj, kar ni pokojnina, pa se izplačuje iz ZPIZ-a. "Pokojninski sitem je treba tega očistiti. Prenesti, če so te privilegiji opravičeni, na izdatke ministrstev proračuna. V pokojninskem sistemu pa je treba ohraniti samo denar in izplačila za pokojnine". "Vsakdo, ki ima polno pokojninsko dobo, si zasluži dostojno starost nad pragom revščine," je poudarila Fajonova. Pojasnila je, da želijo Socialni demokrati uvesti minimalno pokojnino, s čemer bi vsakemu, ki ima polno pokojninsko dobo zagotovili 700 evrov. "Kako? S tem, da bomo razširili dostopnost varstvenega dodatka. To je pomembno zlasti za tiste, ki so na robu z minimalno pokojnino," je dejala in pojasnila, da želijo poskrbeti tudi za Zakon o nacionalnih demografskih rezervah. "Da do leta 2030 polnimo in plemenitimo državno pokojninsko blagajno, ki je danes močno prazna".