Svet na Kanalu A: soočenje o prihodnosti navdušilo gledalce

"Veseli nas, da smo lahko gledalcem ponudili soočenje, na katerem so bile v ospredju vsebina in konkretne obljube. Nuša Lesar in Gregor Trebušak sta gostom zastavljala točno tista vprašanja, ki so pomembna našim zvestim gledalcem. Priložnosti za razčiščevanje preteklosti bo še dovolj, v uredinštvu oddaje Svet pa smo želeli, da bi bila vsaj na prvem soočenju v ospredju prihodnost. Gostje pa so dokazali, da so tudi v politiki možne spoštljive, konkretne in vsebinske debate," je svoje misli zadovoljno strnila urednica soočenja in oddaje Svet na Kanalu A, Kristina Hacin.