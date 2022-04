Tanja Fajon zapušča Bruselj: Kdo jo bo nasledil?

Predsednik DZ obvesti Evropski parlament, ki potem formalno obvesti DZ, da je mesto Tanje Fajon izpraznjeno, in pozove DZ, naj na njeno mesto imenuje nadomestnega poslanca, ki ga mora potrditi DZ in o tem obvestiti Evropski parlament.

Funkciji evropske in slovenske poslanke sta nezdružljivi, zato bo Tanja Fajon prekinila mandat v Evropskem parlamentu. Za proceduro je pristojen državni zbor oz. mandatno-volilna komisija DZ in predsednik DZ. Na konstitutivni seji DZ bodo potrdili mandate in s tem dnem bo Fajonova nastopila mandat v DZ.

Vrstni red kandidatov, ki so upravičeni do njenega mandata, je v stranki SD Matjaž Nemec tako po vrstnem redu kot po preferenčnih glasovih, sledita Dominika Švarc Pipan in Neva Grašič. "Mislim da je 48-urni rok, da se kandidat, ki bi moral nastopiti mandat, lahko mandatu odpove, in potem je kandidat naslednji na listi," je dejal Tanko.

Kdo bo prevzel mandat Fajonove v Evropskem parlamentu, je po Tankovih besedah še prezgodaj govoriti tudi zaradi koalicijskih pogajanj za sestavo 15. slovenske vlade.

SD je sicer na nedeljskih državnozborskih volitvah prejela 78.092 glasov oz. 6,65 odstotka. V prihodnjem sklicu DZ bo SD tako imela sedem poslancev.