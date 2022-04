Težave na volitvah: glasovnic ponekod zmanjkalo, 20 domnevno odtujenih

"Volilne komisije in volilni odbori so svoje delo opravili dobro in kljub dokaj visoki volilni udeležbi tudi hitro in učinkovito. Manjši zapleti so bili hitro razrešeni," so sporočili z Državne volilne komisije (DVK).

Ponekod so sicer čas glasovanja nekoliko podaljšali. Po podatkih okrajne volilne komisije Ljubljana – Moste Polje so za 30 minut podaljšali čas glasovanja na volišču Senožeti, za 10 minut pa na volišču Bizovik. Morali so namreč počakati na nove glasovnice, ker jih je zaradi visoke volilne udeležbe zmanjkalo. Volitve so nato na obeh voliščih izpeljali brez težav.