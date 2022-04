Tonin: 'Mene zanima predvsem premierska funkcija'

Matej Tonin je v oddaji tako spregovoril o morebitnem sodelovanju in o ključnih prioritetah nove vlade, zakaj so v stranki podprli Andreja Vizjaka in o aferi 'glupi davki'. In to kljub temu, da so bili mnenja, da so bile Vizjakove izjave nesprejemljive. Pa tudi o tem, ali si je desnica naredila medvedjo uslugo, ko je razrešila Goloba z vrha energetskega podjetja GEN-I. Tonin na začetku oddaje ni želel ugibati in špekulirati, zakaj Marjana Šarca ni na soočenju oziroma kakšen je pravi razlog za njegovo odsotnost. Je pa pojasnil, da se sam vseh soočenj, na katera je vabljen, udeleži, saj, kot je dejal, s tem pokaže svoj odnos do ljudi.

Prvo in drugo mesto na volitvah sta "športno" oddani

V Sloveniji sploh ni pomembno, kdo zmaga na volitvah, glavno moč v vladi imajo manjše stranke. Stranka s petimi, sedmimi, desetimi poslanci je lahko bolj vplivna v vladi kot druga s tridesetimi. Torej bistveno bo, kdo bo tretji, četrti, peti. In prav te stranke bodo odločale, kakšne barve bo koalicija, je Tonin pokomentiral volilno tekmo.

Voditeljica je Tonina izzvala z vprašanjem, ali v stranki računajo, da bi se lahko ponovil scenarij izpred dveh let, ko so se levosredinske stranke, ki so sestavljale koalicijo, sprle in je potem prišla na oblast Janševa vlada. "Ne vidim, zakaj bi bili to pot drugačni, kot so bili pred dvema letoma," je povedal Tonin in dodal, da so eno besede, drugo pa dejanja.

A bolj kot spori in napetosti je Toninu ta hip, kot pravi, prva skrb, da bo naslednja vlada učinkovita in močna. "Potrebujemo predvsem učinkovito vlado." Predvsem pa se po Toninovih besedah nova vlada ne bo smela ukvarjati sama s sabo, pač pa bo potrebovala znanje, kako se z vsemi izzivi soočiti. "V tej vladi nam je uspelo, da smo povezali različno misleče, pred nami pa je razpadla koalicija istomislečih."

Naredili bomo vse, da Levica ne pride na oblast

"Stranka Levica je bila do sedaj eksotika v slovenskem parlamentu, njihova stališča so bila tako skrajna, da jih ni nihče resno jemal, niti ni vabil v koalicijo," je pojasni prvi mož Nove Slovenije in nadaljeval, da zdaj, ko obstaja potencialna možnost za vstop Levice v levosredinsko koalicijo, v NSi čutijo dolžnost, da to preprečijo. Stranka Levica je namreč jasno napovedala, da bo zvišala davke.

"Levica želi obdavčiti nepremičnine." Tonin je prepričan, da z višjimi davki na nepremičnine ne moremo nepremičnin narediti dostopnejših mladim.

"Levica v vladi bi bila škodljiva," je svoje prepričanje brez dlake na jeziku izrazil prvak Nove Slovenije. In tako prvič jasno povedal, da bo Nova Slovenija prevzela to odgovornost in naredila vse, da stranka Luke Mesca ne pride na oblast.

Nova Slovenija ni v senci SDS

"NSi in SDS smo del iste politične družine," je Tonin dejal na očitek voditeljice, zakaj ne stopijo iz SDS-ove sence in dodal, da imajo soroden politični program. Vendar se od Janševe SDS razlikujejo v treh bistvenih točkah, in sicer po mladi ekipi, načinu komuniciranja in tradicionalnih vrednotah.

Bi v primeru pravnomočne odločbe KPK odstopil?

"Na podlagi mnenja KPK jaz ne bi odstopil," je bil jasen Tonin, bi pa odstopil, če bi ga bremenila pravnomočna odločitev sodišča. KPK namreč daje mnenja in ne sodbe, je še pojasnil. Stranka Nova Slovenija ima konkreten gospodarski program in v tem smo boljši od drugih strank, trdi Tonin. Po Toninovih besedah imajo v programu med drugim jasno zapisano, da želijo uvesti razvojno kapico v višini 4.600 evrov.

'Politični vedeževalec ne bom'

"Mene zanima predvsem premierska funkcija," je bil ob koncu oddaje, ki jo pripravlja Klub slovenskih podjetnikov, nedvoumen Tonin, ko ga je voditeljica Petra Kerčmar vprašala po volilnem rezultatu in morebitnih željah po političnih funkcijah. "Jaz imam željo in verjamem, da mi bo to tudi uspelo."