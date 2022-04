Tonin o izginulem tovornjaku z zaščitno opremo: Tudi jaz sem bil žrtev prevare

Hitra vprašanja

1. Ali bi odstopili, če bi komisija za preprečevanje korupcije odločila, da je Matej Tonin kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije? Ne.

2. Ali bi imenovali tožilce, ki čakajo na imenovanje in s tem poskrbeli, da se okrepi podhranjen boj s kriminalom, če bi bili vi predsednik vlade? Da.

3. Ali bi raje dvignili sredstva za vojsko na dva odstotka BDP-ja, kot da se za to vsoto zgradijo novi domovi, šole? Oboje.

4. Ali bi s premierjem, če bi imeli možnost, odšli v Kijev? Da.

5. Ali bi Slovenijo priključili Višegrajski četverici? V luči iskanja zaveznikov, da.

6. Ali podpirate možnost hkratne poslanske in županske funkcije? Ne.

7. Ali odpirate dvig plač šolnikov? Da.

8. Ali boste podprli izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema? Da.

9. Ali ste za obvezno cepljenje proti covidu-19? Ne.

10. Ali se vam maske v zaprtih prostorih zadnji mesec še zdijo smiselne? O tem odloča stroka. Mislim, da bomo to kmalu odpravili.

11. Ali bi dvignili starostno mejo za upokojitev moških in žensk, da bo pokojninska blagajna bolj vzdržna? Ne.

12. Ali bi podprli, da se uvede davek na premoženje tudi cerkvi, če bodo prišla krizna leta, še večja inflacija, recesija? Cerkev plačuje davke kot vse ostale gospodarske družbe. To je eno izmed vprašanj, ki jih pogosto dobivam, čeprav sem večkrat povedal, da je NSi politična stranka, čeprav nas marsikdo pripisuje kam drugam. Je pa vprašanje na mestu, ali smo za to, da cerkev zbira sredstva s prostovoljnimi prispevki ali z obveznimi davki. Sem pa za to, da se zbira s prostovoljnimi prispevki, kdor želi darovat, naj daruje.

13. Ali je bil trenutek, ko je izginil tovornjak z zaščitno opremo, najbolj neroden trenutek v vaši politični karieri? Sem vesel, da ste odprli to temo, zaradi tega so me 'nabijali' zadnji dve leti. Bistveno je to, da sem bil tudi jaz nategnjen, da je bila vsa država, vključno z mano, žrtev prevare. Bistveni podatek pa je, da država ni bila oškodovana niti centa in da ta posameznik, ki je nategnil mene in celotno državo in dobavitelja, ki se s tem resno ukvarja, je zdaj v sodnih postopkih in zoper njega teče proces. Prepričan sem, da bo tudi sedel. Država ni bila oškodovana, ta 'barabonček' pa bo sedel za zapahami.

Kolo sreče

Vsi predsedniki strank bodo odgovarjali tudi na sklop vprašanj o določeni temi, ki jo bo določila sreča. Mateju Toninu je kolo sreče določilo temo: mladi.