V Levici čakajo na 'trenutek resnice'

Levica bo izide volitev pričakala na Mestnem trgu, v lokalu Pritličje, kjer že spremljajo prenos naše televizije. Za večerne ure so med drugim pripravili tudi mešalko, da bodo lahko proslavili ob glasbi. V lokalu, kjer pričakujejo rezultate, se je nabralo že toliko ljudi, da so se morale novinarske ekipe umakniti v drug manjši prostor, poroča naš novinar na terenu Marko Gregorc .

Mesec se je zahvalil vsem, ki so jih ta leta podpirali in svoj glas oddali za Levico. Hkrati je dejal, da pozdravlja splošni volilni rezultat. "Ta kaže, da se je Slovenija odločila, da ne gre po poti Madžarske, da bo ostala odprta, svobodna in demokratična družba. V Levici smo prispevali precejšen delež napora, da je rezultat tak," je povedal.

Levica je sicer v preteklosti na volitvah običajno dosegla boljše rezultate kot na anketah. Prvič so presenetili leta 2014, ko so se prebili v DZ, leta 2018 pa so rezultate še izboljšali. Leta 2014 so imeli šest poslancev, na predčasnih volitvah leta 2018 pa je Levica prejela 9,33 odstotka glasov in zasedla devet mandatov.