Rešitve strank za področje mentalnega zdravja: več kliničnih psihologov, licence in pouk brez telefona

Za akcijski načrt so predvideli sredstva v višini 31 milijonov evrov, a še večja težava kot sam denar so kadri.

Osredotoča se na duševno zdravje otrok in mladostnikov od 14. do 25. leta – minister za zdravje Janez Poklukar je namreč pojasnil, da se 50 odstotkov duševnih motenj in stisk pojavi pri otrocih do 14. leta, 75 odstotkov pa do 25. leta.

Pritisk pacientov je bil tako hud, da so morali drastično zmanjšati ležalne dobe, kar seveda pomeni škodo za pacienta, pacienti pa so težje prišli do strokovnjaka tudi izven bolnišnice, kar je številne poslalo naravnost v naročje gurujev – neprimerno izobraženih, samooklicanih terapevtov, ki svoje storitve večinoma ponujajo prek družbenih omrežij.

S kolegi so ugotavljali, da se je samo na področju otrok in mladostnikov stanje močno poslabšalo – na področju anksioznih stanj, depresivnih stanj in motenj hranjenja so zabeležili tudi okoli 40-odstotno povečanje, močno se je povečala prisotnost samomorilnih misli pri mladostnikih.

"Imamo od dvesto pa do tristo šestdeset odstotkov več urgentnih napotitev, kot smo jih imeli pred epidemijo," nam je sredi januarja pripovedovala sogovornica, izred. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, pedopsihiatrinja in predstojnica Enote za otroško in mladostniško psihiatrijo v UKC Maribor.

Gibanje Svoboda: Področje izvajalcev psihološke pomoči je potrebno urediti prioritetno

V Gibanju Svoboda pravijo, da so duševne motnje eden glavnih javnozdravstvenih problemov. "Prioriteta mora biti optimalno izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki je veljaven za obdobje do leta 2028."

Napovedujejo tudi, da bodo skladno z njihovimi splošnimi usmeritvami glede uresničevanja odločb ustavnega sodišča nemudoma ustrezno dopolnili Zakon o duševnem zdravju.

"Vzpostavili bomo strokovni nadzor nad ponudniki storitev na področju duševnega zdravja. Poskrbeli bomo za boljši nadzor izvajalcev psihoterapevtskih storitev in razmislili o striktnejših pogojih licenciranja po zgledu drugih zahodnih držav, na primer Avstrije, Francije ali Nemčije. Psihoterapevtske in psihosocialne svetovalne dejavnosti je potrebno profesionalizirati skladno z medicinsko paradigmo in ob tem upoštevati koncept integrativne medicine," obljubljajo in pravijo, da je področje izvajalcev psihološke pomoči potrebno urediti prioritetno, saj epidemija na tem področju pušča najbolj negativne posledice, pri čemer so posebej izpostavljeni otroci in mladostniki.

"Organizirali bomo mrežo centrov duševnega zdravja, kjer bo splošna populacija lažje dostopala do specialistov psihiatrov, kliničnih psihologov, licenciranih psihoterapevtov in psihosocialnih svetovalcev. Cilj mreže je bistveno zmanjšati neenakost regionalne dostopnosti do oskrbe duševnega zdravja, posebej pri ranljivih skupinah, kot so otroci, mladostniki in starejši," obljubljajo. Številni takšni centri sicer že delujejo, a težava so kadri, opozarjajo strokovnjaki.

"Med priložnostmi vidimo tudi vključevanje specializantov psihiatrije in klinične psihologije za reševanje duševnih motenj pri mladostnikih in mladih odraslih," pa o rešitvah razmišljajo pri Gibanju Svoboda. "Usposobili bomo dodaten zdravstveni kader in poskrbeli za osveščanje mladih o pomenu duševnega zdravja. Uvedli bomo psihološko svetovanje študentov psihologije na fakultetah pod ustreznim nadzorom mentorjev," dodajajo.

"Potrebno je zagotoviti sistemsko financiranje specializacij iz klinične psihologije in zagotoviti financiranje za vsaj 30 specializantov letno. S tem namenom bomo v najkrajšem možnem času odpravili čakalne vrste pri psihologih, kliničnih psihologih in pedopsihiatrih ter zagotovili dodatne specializacije za te poklice," obljubljajo.

Pa škodljivi vplivi sodobne tehnologije? "Nevtralizirati jih je potrebno s kakovostnimi programi in široko razvejano javno mrežo služb in storitev za krepitev duševnega zdravja, ki je nacionalni kapital in ga je kot takega treba nedvomno krepiti."

Levica: Vprašanje duševnega zdravja ni vezano izključno na zdravstveni sistem, temveč je tudi vprašanje, v kakšni družbi si želimo živeti

"Stanje na področju duševnega zdravja je bilo po vseh podatkih že pred epidemijo koronavirusa katastrofalno," opozarjajo v Levici. Študije Nacionalnega inštituta za javno zdravje so, kot izpostavljajo, že pred epidemijo ugotavljale in opozarjale, da obstoječa javnozdravstvena mreža ni skladna z dejanskimi potrebami otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja: "V obdobju sedmih let med 2008 in 2015 se je na primer število obravnav otrok in mladostnikov zaradi duševnih in vedenjskih motenj na sekundarni ravni povečalo za grozovitih 71 odstotkov. Epidemija in omejitveni ukrepi so stanje samo še poslabšali. V letu 2020 je samo Pediatrična klinika v Ljubljani po poskusu samomora zdravila za 50 odstotkov več otrok in mladostnikov kot leto poprej."

"Konkretni načrt na tem področju je potrebno zasnovati na podlagi leta 2018 sprejete Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, kar se do zdaj ni počelo, oziroma se je počelo v omejenem obsegu. Tako se je potrebno vprašati, kako je mogoče, da je Svet vlade za duševno zdravje začel delovati šele julija 2021, torej tri leta po sprejetju Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja?"

Področje duševnega zdravja je po mnenju Levice potrebno urediti celovito znotraj javnega sistema: "Povečati je treba dostopnost javnih izvajalcev ter večjo pozornost nameniti preventivnim programom in dejavnostim. Pomanjkanja kadra, kjer je največji deficit prav pri kliničnih psihologih, ni moč rešiti čez noč. Je pa jasno, da je potrebno vložiti posebne napore v razpis vpisnih mest in ponuditi spodbude za to vrsto zaposlitve."

Tudi oni vsaj del rešitev vidijo v preventivi: "Tako kot pri zdravju na splošno je tudi pri duševnem zdravju ključnega pomena preventiva. Program Levice v tem smislu ponuja jasne in odločne odgovore. Prekarna delovna razmerja, nerešena stanovanjska problematika, delo preko omejitev delovnega časa in dejstvo, da so zaposleni praktično ves čas dostopni, močno vplivajo na duševno zdravje ljudi. Tako vprašanje duševnega zdravja ni vezano izključno na zdravstveni sistem, temveč je tudi vprašanje, v kakšni družbi si želimo živeti."

Kot poudarjajo, se zavedajo škodljivih vplivov sodobne tehnologije: "In profitno usmerjenih družabnih omrežij in platform ali aplikacij za zmenke na zdravje otrok in mladostnikov, pri čemer je treba še posebej izpostaviti motnje pozornosti in poslabšanje samopodobe. V družbi, za kakršno se zavzemamo, bi morala tehnologija služiti potrebam ljudi, ne pa da se zaradi nje že med najmlajšimi kažejo premoženjske in druge razlike, ter da je formiranje osebnosti in odraščanje posameznika povezano s pritiski, ki jih doživljajo na zasebnih družbenih omrežjih, katerih namen je izključno ustvarjanje profita. Treba je prepoznati vpliv najrazličnejših tipov platform na duševno zdravje otrok in mladostnikov ter širše na javno (duševno) zdravje in v skladu z javnim interesom regulirati njihovo delovanje."