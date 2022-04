Večina strank bi kupovala novo orožje. A kdo ga bo nosil?

V luči ukrajinske vojne so se v Evropi začeli glasnejši pogovori o tem, kako okrepiti obrambo stare celine. Tako so marca na ravni Unije potrdili strateški kompas oziroma vizijo obrambnega razvoja unije v prihodnjem desetletju. Kako pa bi stranke zagotovile varnost Slovenije glede na zaostreno grožnjo Evropi s strani Rusije? Kot programe političnih strank komentira obramboslovec dr. Vladimir Prebilič, nobena izmed njih ne naslavlja ključnega problema, kdo bo orožje, ki bi ga kupovali, sploh nosil? "Mlade ljudi bi morali vzgajati v smeri, da varnost in obramba nista stvar, ki ju bomo plačali in bo to za nas naredil nekdo tretji, ampak bo treba v to vložiti nekaj sebe," izpostavlja.

Kot pojasnjuje doc. dr. Jelena Juvan z ljubljanske FDV s katedre za obramboslovje se od strateškega kompasa pričakuje, da bo področju Skupne varnostne in obrambne politike dal nov zagon, ker se je pred dogodki v Ukrajini zdelo, kot da državam članicam EU krepitev skupne varnostne in obrambne politike ter vseh mehanizmov in instrumentov, ki obstajajo, ni ravno v interesu. Vsaj ne na prvem mestu.

icon-expand Vojaški tabor 2020: Prikaz bojnih postopkov oddelka v napadu FOTO: Damjan Žibert

Vojna v Ukrajini pa je in bo temeljito spremenila ustroj EU na področju skupne obrambne in varnostne politike, saj se je po mnenju doc. dr. Juvanove dosedanji pristop soft power, na katerem dejansko temelji EU, izkazal kot neučinkovit, saj ni bil sposoben preprečiti izbruha vojaškega konflikta, še manj pa ga je zdaj sposoben zaustaviti. Strateški kompas EU tako določa, kaj bi morala biti EU sposobna narediti in doseči na področju kriznega upravljanja in odpornosti v naslednjih petih do desetih letih ter katere zmogljivosti in partnerstva, vključno z EU-NATO, bo potrebovala. Ali dokument v resnici krepi obrambo Evropske Unije? Kot ocenjuje izr. prof. dr. Vladimir Prebilič s katedre za obramboslovje ljubljanske FDV, strateški kompas v resnici v ničemer ne nadgrajuje evropske obrambe, saj so vse aktivnosti v dokumentu vezane na prihodnost.

icon-expand Jelena Juvan

Strateški kompas lahko pomeni prelomnico za EU predvsem z vidika dejstva, da so se vse države članice na najvišji ravni dogovorile o ciljih na področju varnosti in obrambe približno za naslednjih 10 let, razlaga doc. dr. Juvanova: "Vendar se moramo zavedati, da je v zgodovini EU in sodelovanja na področju varnosti in obrambe mogoče najti kar nekaj takšnih pobud, ki so se konkretizirale tudi v obliki dokumentov (npr. Helsinki Headline Goal) in zastavile številčne cilje, ki pa nikoli niso bili doseženi." Tudi dr. Prebilič pravi, da ne gre za jasno zavezujoč dokument, kar pomeni, da je na deklarativni ravni, države torej niso zavezane k upoštevanju dorečenega. Kot pravi doc. dr. Juvanova, Strateški kompas sam ne bo zapolnil pomanjkljivosti in zmogljivosti ali povečal tehnološke in operativne pripravljenosti EU, vendar pa bi lahko pomagal uskladiti splošne strateške smernice in zmogljivosti: "Vendar je še prezgodaj za oceno in šele čas bo pokazal, ali je Strateški kompas izpolnil svoja pričakovanja." Tveganja za Slovenijo? O tveganjih za Slovenijo ne moremo govoriti, je prepričana doc. dr. Juvanova: "Bolj povezana in močna EU tudi na varnostnem področju je v interesu vseh držav članice, tudi EU. V ta namen morajo vse države članice sprejeti tudi določene (politične) zaveze. Na ravni celotne EU pa pomanjkanje politične prepoznavnosti predstavlja dodaten izziv. Varnostne in obrambne pobude EU je mogoče verodostojno izvajati le, če se odražajo v načrtovanju nacionalne obrambe. Brez nacionalnega sodelovanja bo težko spodbuditi kulturo sodelovanja in skupne strateške predstave v EU. To je glavna naloga Strateškega kompasa, saj je obrambno načrtovanje v pristojnosti držav članic." Koliko dodatnih sredstev bi zato morala nameniti Slovenija? Strateški kompas direktnih finančnih posledic nima, saj gre dejansko bolj za konkretizacijo ciljev s področja skupne varnostne in obrambne politike EU, ki so znani že nekaj let. Niso pa bili uresničeni ali doseženi predvsem zaradi pomanjkanja politične volje držav članic, je razložila doc. dr. Juvanova. Posebnih sredstev, ki bi jih Slovenija morala nameniti za uresničevanje Strateškega kompasa, ni pravi: "Slovenija mora v prvi vrsti zaradi lastne nacionalne obrambe in primerne ravni usposobljenosti Slovenske vojske dvigniti raven BDP za obrambo, kar se bo potem preneslo tudi na evropsko raven. Je pa treba omeniti, da je EU marca 2021 sprejela nov finančni mehanizem za financiranje aktivnosti v sklopu Skupne varnostne in obrambne politike, ki je nadomestil dosedanji finančni mehanizem Athena. To je Evropski mirovni instrument (European Peace Fund), vrednosti približno pet milijard evrov za obdobje 2021–2027, ki naj bi se financiral s prispevki držav članic EU. EPF povečuje obseg skupnih stroškov v primerjavi s prejšnjim mehanizmom in tako omogoča hitrejšo uporabo ter večjo prožnost in učinkovitost."

icon-expand dr. Vladimir Prebilič FOTO: Aljoša Kravanja

Kako bo strateški kompas vplival na sodelovanje z zvezo Nato? Skozi celoten tekst Strateškega kompasa je jasen poudarek na sodelovanju in partnerstvu z zvezo NATO, izpostavlja. Strateški kompas oz. cilji, ki bodo lahko uresničeni v naslednjih letih, nikakor ne pomenijo konkurence zvezi NATO, pravi: "Strateški kompas je bil prvotno mišljen za krepitev vloge EU kot globalnega varnostnega akterja, tudi na pram ZDA in tudi znotraj zveze NATO, vendar so dogodki v Ukrajini pokazali, da je zveza NATO v trenutni mednarodni skupnosti edini garant miru na evropski celini, ki lahko deluje tudi odvračalno. To je tisto, kar bo temeljito spremenilo evropsko varnostno arhitekturo v naslednjih letih in nas vrnilo nazaj v obdobje druge polovice 20. stoletja, ko je NATO kljub številnim evropskim pobudam za krepitev sodelovanja na varnostnem in obrambnem področju bil zaznan kot edina primerna struktura, skozi katere so evropske države lahko uresničevale lastne nacionalne varnostne in obrambne interese." Največ pozornosti je bilo v razpravah o strateškem kompasu namenjene razvoju zmogljivosti za hitro napotitev do 5000 vojakov v odziv na različne vrste kriz, ki naj bi bile operativne do leta 2025. Kot na tem mestu izpostavlja dr. Prebilič, so to tako minorne številke, da so skorajda smešne: "ZDA, ki imajo manj prebivalcev kot EU, imajo za svojo varnost na razpolago 1,2 milijona vojakov in še milijon vojakov rezerve, mi pa bomo dali 5000 ljudi. Gre za zelo drobne korake, ki imajo z vidika višanja evropske varnosti skorajda ničen vpliv." Kako bi stranke zagotovile varnost Slovenije? Stranke smo zato vprašali, ali podpirajo idejo evropske vojske? Kako bodo zagotovili varnost Slovenije glede na zaostreno grožnjo Evropi s strani Rusije? Ali podpirajo sedanji koncept in predvideno opremljanje dveh srednjih bataljonskih skupin, če ne, kako bi ga spremenili in kako financirali? Kot v komentarju na odgovore strank izpostavlja dr. Prebilič, brez sodelovanja v zavezništvu Nato Slovenija varnosti ne more zagotavljati: "Tisti, ki zagovarjajo, da lahko Slovenija varnost zagotavlja brez podpore zavezništva, preprosto nimajo prav, saj nimamo virov za to." Druga tema, ki se je v svojih odgovorih dotikajo stranke, so izdatki za obrambo. Veliko govora je o souporabi oborožitvenih sistemov. Kot pri tem opozarja Prebilič, je to le pogojno mogoče, saj vseh sistemov ne moremo uporabljati dualno: "Pri izgradnji obrambnih kapacitet ne moremo enako opredeliti civilne zaščite, kjer govorimo o nevojnih aktivnostih, in oboroženih sil, ki izvajajo vojne aktivnosti. Ti dve stvari nista eno in isto in ne prehajata ena v drugo, kot želijo to nekateri preprosto prikazati." Izpostavlja še, da bi večina strank vlagala v obrambo, vložki v obrambo pa so vedno osredotočeni le v nakup obrambnih sistemov, kar pa ni prav. Obrambne sisteme se lahko kupi čez noč, a bistveno večji problem so ljudje, poudarja: "Nimamo vojakov, mladih ljudi, ki bi se vojski pridružili. Tega problema ne naslavlja nihče. A to je v resnici izjemen problem. Najlažje je kupiti orožje, a kdo bo to orožje uporabljal, si danes ne znamo odgovoriti. In tega ne moremo rešiti čez noč." Kot meni, bi se morala država začeti sistemsko ukvarjati z obrambo države: "Mlade ljudi bi morali vzgajati v smeri, da varnost in obramba nista stvar, ki ju bomo plačali in bo to za nas naredil nekdo tretji, ampak bo treba v to vložiti nekaj sebe. In te debate ni nikjer. Tudi v učnih načrtih je to nepomembna tema. Zato imamo zdaj mlade, ki so vzgojeni v smislu, da obramba ni njihov problem. In tega vprašanja ne naslavlja nobena od političnih strank." Odgovori strank Gibanje Svoboda Varnost Slovenije in celotne Evrope bomo zagotovili s skupnim, trdnim in poenotenim nastopom vseh članic Evropske unije in zveze NATO napram Rusiji, tudi na račun večjega sodelovanja med vojskami različnih članic prej omenjenih mednarodnih povezav. Glede obrambe Evrope zaenkrat ni alternative Natu, zato bo ta ostal ključni instrument obrambe Evrope. Podpiramo pa tudi obrambni razvoj EU v tej in naslednji perspektivi, ki bo krepil tudi samostojno delovanje EU v krizah ter krepitev odpornosti na nove nevarnosti, kot so hibridne grožnje in kibernetski napadi. Podpiramo odločitve Unije in njenih držav članic, ki so sprejeli že več paketov sankcij proti Ruski federaciji. Menimo, da morajo biti tovrstne sankcije usklajene med vsemi državami članicami Evropske unije in Evropsko komisijo, saj bomo le na ta način dosegli naš skupni cilj, to je prisiliti Rusijo v prenehanje z vojaško agresijo in ponovno vzpostaviti mir na evropski celini. Pri tem je ključnega pomena, da Unija pokaže svojo enotnost in odločnost brez kakršnega koli soliranja posamezne države članice, niti Slovenije ne. Slovenska vojska je za našo varnost nepogrešljiva, zato bomo zagotavljali ustrezno opremljenost in pripravljenost Slovenske vojske za izvajanje nalog nacionalne in kolektivne obrambe. Za izvajanje nalog nacionalne in kolektivne obrambe je potrebno zagotavljati ustrezno sposobnost in pripravljenost Slovenske vojske. Zaradi zaostrenih varnostnih razmer bo tudi Slovenija morala povečati svoje izdatke za obrambo. Prepričani smo, da se mora naš prispevek znotraj zveze NATO osredotočiti na izbrana nišna področja in zagotavljanje določenih specifičnih funkcij, kjer lahko največ prispevamo. V Gibanju Svoboda bomo dodatna vlaganja v SV prvenstveno skušali zagotoviti s sodelovanjem slovenskih visokotehnoloških in inovativnih podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo obrambne in zaščitne opreme. Prednost bomo dali tudi razvoju tistih zmogljivosti SV, ki zagotavljajo njihovo dvojno uporabnost – za izvajanje njenega temeljnega poslanstva kot tudi za sodelovanje pri zaščiti in reševanju.

Za serijo predvolilnih člankov je na naša vprašanja odgovarjalo osem političnih strank, ki jim je ob začetku našega volilnega projekta kazalo najbolje. Njihovi odgovori so razporejeni po abecednem redu.