Visoka pričakovanja: 'Naj ne pozabijo, da so državo dobili v upravljanje, in ne v last'

Prve poteze vlade morajo po njenih besedah okrepiti zaupanje v državo in njene institucije ter občutek državljank in državljanov, da se resnično zavzema za reševanje njihovih problemov in da jih spoštuje.

"Čestitam vsem, ki so se uvrstili v državni zbor, in želim, da ne pozabijo, da so državo dobili v upravljanje, in ne v last," je v prvem odzivu zapisala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič . Če bodo razmerja ostala takšna, kot kažejo delni rezultati volitev, se Sloveniji po njeni oceni obeta stabilnejša in večinska vlada, ki bo imela veliko več posluha za demokratične procese odločanja, z vidika sindikatov pa za socialni dialog.

Visoka volilna udeležba pa je po njenih besedah jasen znak, da so državljani tokrat uporabili svojo pravico do aktivnega državljanstva in da so si sprememb resnično želeli.

Po ocenah Jerkičeve rezultati kažejo, da večina volivk in volivcev ne podpira politike razdvajanja vlade v odhajanju in da ni nasedla vsem razdeljenim bonbonom, ki jih je vlada razdelila zaradi pridobivanja podpore. "Čaka nas obdobje konsolidacije stanja, povezano z zahtevnimi mednarodnimi okoliščinami. Zato je pomembno, da je nova vlada močna in enotna – kljub opoziciji, ki se ji obeta," je poudarila.

Tudi predsednik konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek je pohvalil visoko volilno udeležbo, ki daje rezultatom volitev dodatno težo in legitimnost . "Prvi rezultati kažejo, da se je mogoče nadejati oblikovanja bistveno močnejše koalicije, kot smo ji bili priča v obdobju od zadnjih državnozborskih volitev, in posledično manj politične nestabilnosti," je zapisal v odzivu.

Kot glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije pa pričakuje takojšnji začetek pogajanj o sklenitvi stavkovnega sporazuma oz. izpolnitvi stavkovnih zahtev, saj je stavka sindikata "še vedno živa in aktivna" . "Če sklepam po odzivih največje stranke na naše stavkovne zahteve pred volitvami, sklenitev stavkovnega sporazuma ne bi smela biti pretežka naloga," je dodal Štrukelj.

Kot sindikalist Štrukelj od nove vlade pričakuje takojšnjo rehabilitacijo sindikatov kot legalnih in legitimnih zastopnikov delavskih interesov ter vrnitev socialnega partnerstva, ki ga je dosedanja vlada "popolnoma razvrednotila" . Novo vlado poziva k razmisleku o socialnem sporazumu, najširšem dogovoru v družbi, v katerem bi opredelili ključna ekonomska in socialna vprašanja.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj pa je ocenil, da so državljanke in državljani zelo jasno povedali, da želijo živeti v drugačni državi od tiste, v katero je Slovenijo peljala dosedanja vlada. "Pravzaprav gre za spoznanje, da smo sedeli na napačnem vlaku, ki pelje v napačno smer, tja proti Budimpešti in proti iliberalni demokraciji. K sreči je imel ta vlak vmes eno postajo – to so bile te volitve – in ljudje so ob prvi priložnosti skočili z njega," je ponazoril.

Takoj po volitvah je po Počivavškovih besedah težko napovedati, kakšna ekonomska in socialna politika se napoveduje in kakšno bo reševanje izzivov javnih financ. "Pričakujemo pa, da se rešitve ne bodo iskale v zmanjševanju socialnih pravic in privatizaciji javnih storitev, še posebej zdravstva, temveč v njihovi krepitvi," je sklenil.

"Najprej bo treba kratkoročno poiskati vire za pokrivanje primanjkljajev v proračunu ter pokojninski in zdravstveni blagajni ter nemudoma začeti pogajanja s sindikati javnega sektorja o plačah v javnem sektorju, ki jih je prejšnja vlada pustila v celoti odprta. Srednjeročno pa so ključni izzivi pokojninska in zdravstvena reforma ter vprašanje financiranja dolgotrajne oskrbe, poleg tega pa prihodnost trga dela, vključno z reševanjem prekarnosti in skrajševanjem delovnega časa ter izzivi, povezani z digitalnim in zelenim prehodom," je poudaril.

Gospodarstvo v zahtevnih razmerah upa na trdno vlado

Gospodarstveniki vseh stanovskih združenj pa si po volitvah želijo predvsem čimprejšnjega oblikovanja vlade, ki bo imela trdno večino v DZ, znala preseči delitve na leve in desne in delala v dobro slovenskega gospodarstva. Ob tem opozarjajo na številne izzive, s katerimi se bo morala soočiti, kot sta okrevanje po pandemiji covida-19 in rast cen.

"Pot do bogate države in blaginje vodi skozi spodbudno poslovno okolje, v katerem lahko ljudje veliko zaposlujejo in ustvarjajo. Za solidarnost in socialno državo namreč največ naredijo prav gospodarski razvoj in investicije, ki odpirajo kakovostna delovna mesta, ta pa prinašajo prihodke za zdravstvo, pokojnine in socialno varnost nasploh," je po volitvah poudarila izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič.

Slovenija se, kot so izpostavili v združenju, sooča z zelo pomembnimi izzivi, kot so okrevanje po pandemiji, visoka inflacija ob zmanjšani gospodarski rasti, višanje cen energentov in drugih surovin, pomanjkanje materialov in komponent ter prekinitve v dobavnih verigah. "Zato je nujno potrebno, da se gospodarstvo in država povežeta ter sodelujeta pri oblikovanju skupne strategije okrevanja in iščeta rešitve, ki bodo pozitivno vplivale na delovanje naših podjetij in s tem na prihodnost," so poudarili.

Prav tako se mora končati "našivašizem" v podjetjih v državni lasti, ki škoduje celotnemu gospodarstvu in mednarodnemu ugledu slovenskega poslovnega okolja. Za korporativno upravljanje je ključno, da vodenje podjetij in drugih organizacij prevzamejo sposobni, strokovni, izobraženi in profesionalni menedžerji, usmerjeni v razvoj, so izpostavili.

Generalna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik je čestitala vsem, ki so bili izvoljeni v DZ, še posebej pa relativnim zmagovalcem za odličen rezultat. "Menimo pa, da bodo politiki absolutni zmagovalci za Slovenijo takrat, ko bodo znali preseči razdeljenost in najti skupno razvojno pot v dobro vseh državljank in državljanov Slovenije," je poudarila.

Organizacija AmCham Slovenija si je, kot je spomnila Vodnikova, za letošnje leto kot osnovno vodilo izbrala kulturo dialoga. "Želimo si, da bi se raven komuniciranja dvignila. To, čemur smo bili priča v predvolilni kampanji, nikakor ne sodi v javni diskurz in zmanjšuje ugled odločevalcev," je prepričana.

"Časi, ki nas čakajo, nikakor ne bodo lahki, prinašajo pa priložnost, da Slovenija ohrani in poveča zaupanje," je še dodala. Med nujne in najpomembnejše reforme po njeni oceni vsekakor sodita zdravstvena in pokojninska reforma, pri katerih sta pomembna širok konsenz in zaupanje.

"Za gospodarstvo pa bo – poleg izzivov dobaviteljskih verig in primanjkljaja virov, predvsem energetskih – zagotovo eden ključnih izzivov tudi zmožnost pridobivanja talentov in delovne sile," je sklenila in izrazila pričakovanje, da bo dohodninski zakon ostal, še več, da bo nadgrajen s socialno kapico. Sicer bo še več pomembnih kadrov svoje priložnosti iskalo drugod, s tem pa se bo izgubila tudi razvojna naravnanost slovenskega gospodarstva, je opozorila.