Volilna nedelja se bliža, svoj glas pa lahko že oddate

Volilna tekma je v ciljnem finišu, stranke lahko le še štiri dni nagovarjajo volivce, v soboto sledi volilni molk, preden se v nedeljo odprejo volišča. A če takrat ne boste mogli oddati glasu, se svoji državljanski pravici ni treba odpovedati. Že danes se je namreč po državi odprlo 96 volišč, na katerih je možno predčasno glasovanje.

Volišča se danes zaprejo ob 19. uri, odprta pa bodo še v sredo in četrtek med 7. in 19. uro. Večinoma so na sedežih okrajnih volilnih komisij, medtem ko na območju upravne enote Ljubljana predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev poteka na Gospodarskem razstavišču.

Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, s seboj pa morajo imeti osebni dokument, s katerim se lahko identificirajo. To je lahko osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje.

Poiščite svoje volišče na uradnem seznamu Državne volilne komisije (DVK).

Bi oddali glas zunaj kraja stalnega prebivališča? Pohitite s prijavo!

Prijava pa je potrebna za glasovanje na tako imenovanih voliščih omnia. Namenjena so volivcem, ki bi radi svoj glas oddali zunaj kraja stalnega prebivališča, po državi jih bo v nedeljo odprtih 88. Prijavite se lahko le še do jutri, torej do srede 20. aprila. Vlogo za glasovanje na volišču omnia lahko oddajo tudi izseljenci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, a bodo na dan glasovanja v Sloveniji.

Istega dne, torej v sredo, se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Tokrat bodo morali za tak način glasovanja priložiti potrdilo oz. obvestilo zdravnika. Volivci, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, pa potrdila ne potrebujejo, ampak zgolj dokazilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji (npr. sms-sporočilo ali potrdilo zVem).