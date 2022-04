Volilna udeležba skoraj 70-odstotna, najvišja v volilni enoti Ljubljana Center

Med volilnimi okraji so najbolj množično volili v okraju Škofja Loka 2, kjer se je volitev udeležilo 78,49 odstotka, Kranj 3, kjer so zabeležili 78,37-odstotno volilno udeležb, in Ljubljana Šiška 4 z 78,35-odstotno udeležbo.

FOTO: Aljoša Kravanja