Volilnim izidom bodo prišteli glasove iz tujine.

Izid glasovanja po pošti iz tujine bodo ugotavljale okrajne volilne komisije in Državna volilna komisija (DVK). Upoštevali bodo glasovnice, ki bodo prispele do 12. ure, volivci v tujini pa so jih morali na pošto oddati do 24. aprila do 19. ure, ko so se zaprla volišča.

DVK je sicer v tujino poslala več kot 100.000 glasovnic, pri čemer so se pri pošiljanju volilnega gradiva pojavljale težave. Mnogi slovenski državljani v tujini so namreč opozarjali, da glasovnic niso prejeli pravočasno.