Volivci postojnske volilne enote prejeli publikacije z napačnim seznamom kandidatov

Nekateri volivci v volilni enoti Postojna so prejeli publikacije s seznamom kandidatov, ki ne kandidirajo v njihovem okraju. Kot so pojasnili v tiskarskem podjetju Cetis, ki je natisnilo omenjene sezname, je do pomote pri grafičnem oblikovanju prišlo zaradi časovne stiske in usklajevanj, a zatrjujejo, da to nima vpliva na samo glasovanje.

icon-expand Volivci postojnske volilne enote so prejeli publikacije z napačnim seznamom poslanskih kandidatov. FOTO: 24ur.com V tiskani javni objavi za postojnsko volilno enoto, ki jo je prejelo več gospodinjstev, je namreč prišlo do pomote in so ob imenih političnih strank navedeni tudi kandidati iz prvega okraja volilne enote (Tolmin), so v sporočilu za javnost ob opravičilu zapisali v Cetisu. Zatrjujejo tudi, da slednje nima vpliva na samo glasovanje, saj so vse nadaljnje objavljene informacije v javni objavi navedene pravilno. Slednje velja tako za seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti kot tudi seznam potrjenih list kandidatov po volilnih okrajih. Prav tako so podatki pravilni tudi na glasovnicah, še zatrjujejo. Volilna enota Postojna sicer ob obeh koprskih in obeh novogoriških okrajih obsega še volilne okraje Tolmin, Piran, Izola, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna in Ajdovščina.