Golob: Uživam v tem, da nemogoče spreminjam v mogoče

Hitra vprašanja

1. Bi šli v politiko, če bi vam podaljšali mandat v Gen-I-ju? Najverjetneje ne.

2. Bi vodili manjšinsko vlado? Da.

3. Bi pristali na to, da bi bila katera od strank nadkoalicijska? Da, vendar ne sme biti v tej vladi.

4. Boste obdržali dohodninski zakon iz Janševe vlade, ki prinaša višje plače? Ne, zagotovo ga bomo spremenili.

5. Se vam zdijo plače v slovenski politiki prenizke? Zanimivo vprašanje. Politiki sami so si pustili nizke plače, ves javni sektor pa je bistveno bolje plačan od politikov. To nesorazmerje je nenavadno. Name ne vpliva, a je res nenavadno.

6. Bi ukinili Lahovnikov zakon, ki omejuje plače direktorjev v državnih podjetjih? Popolnoma ga bi spremenil, ker daje napačne signale. To je treba nujno spremeniti. Nižje plače in višje nagrade za uspešnost.

7. Bi odstopili s premierskega položaja, če bi KPK ugotovil kršenje zakona o integriteti? Zagotovo.

8. Bi zahtevali, da minister v vaši vladi odstopi, če bi KPK ugotovil kršenje zakona o integriteti? Verjamem v pravno državo. Verjamem, da mora politika takrat, ko mehanizmi nadzora ugotovijo, da je nekaj narobe z njo, sprejeti odgovornost.

9. Je Zoran Janković z vašo stranko povezan pri svetovanju, idejah, dogovorih ali kako drugače? Ne.

11. Boste Jankovića torej povabili tudi v štab, glede na to, da boste znova v ljubljanski Cvetličarni? Mislim, da ne.

12. Je dolgotrajno šolanje otrok na domu med koronakrizo odtehtalo skrb za javno zdravje? Ne.

13. Boste zahtevali, da zunanje ministrstvo pripade vaši stranki? Ne, to ni najbolj ključna stvar.

14. Boste za zunanjo ministrico, če boste sestavljali vlado, predlagali Marto Kos? Če bi Marta to sprejela, da. Mislim, da je odlična kandidatka.

15. Je za drugi blok nuklearke potreben referendum? Da.

16. Boste, če boste vodili vlado, uvedli nepremičninski davek? Ne, bomo pa spremenili obdavčitev premoženja.

17. Je prav, da Slovenija Ukrajini pomaga tudi s pošiljanjem orožja? Bilo je prav na začetku, zdaj bi se morali Ukrajini v naši politiki posvetiti bolj humanitarno.

18. Ali imate kakšen bančni račun odprt v tujini? Ne, toda sem se o tem pozanimal na Fursu, so mi rekli, da so našli odprt račun v Bukarešti, ki ga je banka kasneje sama zaprla. Na njem ni bilo nikoli niti enega evra transakcije.

Kolo sreče

Vsi predsedniki strank odgovarjajo tudi na sklop vprašanj o določeni temi, ki jo določi kolo sreče. Robertu Golobu je sreča za temo določila plače.

Robert Golob je Aleksandra Pozveka izzval v šahovskem dvoboju. Oba sta ga čakala kar nekaj časa in prišla pripravljena.