Zadnji dnevi pred volitvami in zadnji pozivi na volišča

V dneh pred volitvam se vrstijo nagovori civilnodružbenih gibanj in organizacij volivkam in volivcem. Medtem ko eni le pozivajo k udeležbi na volitvah, drugi ne skrivajo svoje politične izbire in jasno pozivajo, koga voliti. Predvsem cerkvena vodstva pa se komentarjem na to temo to pot izogibajo, pa čeprav so škofje rimskokatoliške cerkve že pred sedmimi dnevi v pismu pozvali, naj se ljudje ne predajo apatičnosti ter dodali, da smo vsi povabljeni, da prevzamemo odgovornost za prihodnost naše domovine in gremo na volitve.