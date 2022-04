Mesec dni trajajoča uradna volilna kampanja se je v petek zaključila na petem, zadnjem soočenju na POP TV. Osem prvakov strank je izkoristilo še zadnje ure pred volilnim molkom za nagovarjanje volivcev. A prav tako zanimivo kot pred kamerami je tudi za njimi. Kako je bilo v zakulisju zadnjega soočenja? Več kot 80 poglobljenih novinarskih prispevkov pa so v predvolilnem času pripravili novinarji naše rubrike Dejstva. V živo so spremljali vsa soočenja naše medijske hiše in preverjali, kako verodostojne in natančne informacije so volivcem pred malimi ekrani posredovali tisti, ki si prihodnja štiri leta želijo voditi našo državo. Urednica Alenka Marovt ugotavlja, da so politiki Dejstva jemali resno. V strahu pred tem, da bi bila njihova trditev označena za netočno, pa so nekateri tonili v splošnost in bili posledično manj prepričljivi.

