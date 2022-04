Zasedal izvršni odbor SDS: Janša ostaja šef stranke

Izvršni odbor se je sestal ob 17. uri, seja pa je zaključena. Takšni organi strank so ponavadi namenjeni analizi rezultatov po volitvah in interni strankarski refleksiji, kaj so stranki na volitvah sporočili njeni volivci. Ni skrivnost, da je sinočnji rezultat določeno razočaranje za SDS. Napovedovali so zmago, to pa jim je odnesel politični novinec. Zato so se že včeraj po objavi rezultatov kmalu pojavila vprašanja o možnem odstopu in umiku dolgoletnega predsednika Janeza Janše z vrha stranke.

Na sestanku izvršnega odbora naj bi bila po naših neuradnih informacijah na mizi tudi ta opcija. V stranki zanikajo, da bi na odboru o tem razpravljali. Doslej je bilo v SDS nekaj idej o menjavi dolgoletnega predsednika stranke - Janez Janša SDS vodi že vse od leta 1993 - a so doslej takšne pobude vedno potihnile.