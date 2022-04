Že prvi dan predčasnih volitev na voliščih gneča. Pozivi k oddaji glasu

Ni treba, da se odpoveste volilni pravici, če vas v nedeljo ne bo doma – svoj glas lahko oddate že danes, pa tudi v sredo in četrtek. Po državi je namreč odprtih 96 volišč za predčasno glasovanje, prijaviti se ni treba, morate pa imeti osebni dokument za identifikacijo. To je lahko osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje. Nasprotno pa je prijava nujna za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča, na tako imenovanih voliščih omnia. Rok se izteče v sredo. Inštitut 8. marec k udeležbi na volitvah poziva tudi s cvetjem in akcijo 'Gremo volit, deli pomlad'. Cvetje namreč simbolizira pomlad, pomlad pa simbolizira spremembe, so pojasnili.

Volilna tekma je v ciljnem finišu, stranke lahko le še štiri dni nagovarjajo volivce, v soboto sledi volilni molk, preden se v nedeljo odprejo volišča. A če takrat ne boste mogli oddati glasu, se svoji državljanski pravici ni treba odpovedati. Že danes se je namreč po državi odprlo 96 volišč, na katerih je možno predčasno glasovanje.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Volišča se danes zaprejo ob 19. uri, odprta pa bodo še v sredo in četrtek med 7. in 19. uro. Večinoma so na sedežih okrajnih volilnih komisij, medtem ko na območju upravne enote Ljubljana predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev poteka na Gospodarskem razstavišču.

Državna volilna komisija medtem sporoča, da uporaba zaščitnih mask na voliščih ni obvezna, da je pa priporočljiva. Obvezna je sicer le tam, kjer je volišče organizirano v zdravstvenem domu ali domu za starejše. "Ostali preventivni ukrepi (medsebojna razdalja, razkužila za roke, razkuževanje pisal, skrb za higieno rok in kašlja, zračenje prostorov) pa ostanejo v veljavi," dodajajo.Poleg tega je DVK imenovala volilni odbor na veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi.

Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, s seboj pa morajo imeti osebni dokument, s katerim se lahko identificirajo. To je lahko osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje. Poiščite svoje volišče na uradnem seznamu Državne volilne komisije (DVK). Akcija 'Gremo volit, deli pomlad' Inštitut 8. marec bo ob 10. uri na Kongresnem trgu s tiskovno konferenco začel akcijo 'Gremo volit, deli pomlad'. V okviru akcije bodo prostovoljci in prostovoljke od torka do četrtka po 56 slovenskih mestih delili rože in ljudi pozivali, naj se udeležijo predčasnih volitev in volitev.

icon-expand Inštitut 8. marec Neža Dvorščak FOTO: POP TV

"V inštitutu smo se odločili, da bomo mesta zadnje dni pred volitvami zasuli s cvetjem," je na konferenci dejala Neža Dvorščak z Inštituta 8. marec. Kot je poudarila, so rože namreč simbol pomladi, pomlad pa je simbol sprememb. Ljudi naprošajo, naj cvetje postavijo tudi pred svoja vhodna vrata ali okna ter s tem sporočijo, da se bodo odpravili na volišče. "Upamo, da se bomo na volišča odpravili v čim večjem številu in si tako zagotovili spremembe," je dodala Dvorščakova. Spregovorila je tudi Marja Kodre, ki je dejala: "Pomlad je tu, spremembe so skupnost in skupaj nam bo uspelo." Pomembno se jim zdi, da sporočilo doseže kar največ ljudi po vsej Sloveniji. Bi oddali glas zunaj kraja stalnega prebivališča? Pohitite s prijavo! Prijava pa je potrebna za glasovanje na tako imenovanih voliščih omnia. Namenjena so volivcem, ki bi radi svoj glas oddali zunaj kraja stalnega prebivališča, po državi jih bo v nedeljo odprtih 88. Prijavite se lahko le še do jutri, torej do srede 20. aprila. Vlogo za glasovanje na volišču omnia lahko oddajo tudi izseljenci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, a bodo na dan glasovanja v Sloveniji. Istega dne, torej v sredo, se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Tokrat bodo morali za tak način glasovanja priložiti potrdilo oz. obvestilo zdravnika. Volivci, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, pa potrdila ne potrebujejo, ampak zgolj dokazilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji (npr. sms-sporočilo ali potrdilo zVem).