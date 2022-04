Zmagovalec vzporednih volitev Gibanje Svoboda. Le pet strank čez parlamentarni prag

Po podatkih vzporednih volitev, ki jih je za POP TV in nacionalno televizijo pripravil Inštitut Mediana, je prvo mesto osvojila stranka pod vodstvom Roberta Goloba , in sicer z 35,8 odstotka zbranih glasov. Po podatkih Mediane bi Golobovo gibanje dobilo v parlamentu 42 sedežev.

Na drugem mestu je Janez Janša in njegova stranka SDS z 22,5 odstotka zbranih glasov, kar pomeni 26 poslanskih sedežev. Sledi NSi z Matejem Toninom na čelu in 6,8 odstotka glasovi. To bi jim prineslo osem poslanskih sedežev. Za njimi so se uvrstili Socialni demokrati s predsedujočo Tanjo Fajon na čelu in osvojenimi 6,6 odstotka glasovi, kar jim prinaša sedem sedežev v parlamentu. Na petem mestu je Levica s 4,4 odstotka glasovi in petimi poslanskimi sedeži.