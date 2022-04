Z glasovnic vabijo tudi znani obrazi

Na letošnjih volitvah se za poslanske stolčke poteguje tudi veliko znanih športnikov, udeležencev resničnostnih šovov in drugih medijskih obrazov. Zakaj so se za vstop v politiko odločili boksarska legenda Dejan Zavec, judoistka Urška Žolnir, ki je z zlatimi olimpijskimi medaljami razveseljevala Slovence, pa dvakratni svetovni prvak v diatonični harmoniki Boštjan Konečnik in eden najbolj znanih medijskih obrazov zadnjih desetletij, Jonas Žnidaršič? Nogometaša Gregor Židan in Valerija Trost, pa rokometaš Roman Pungartnik so še nekatera imena, ki so se svojo športno prepoznavnost odločila preizkusiti še v politiki. A niso edini, ki smo jih vajeni z zaslonov.