Zoper Janšo 14 kazenskih in predkazenskih postopkov, zoper Goloba dve ovadbi

Najbolj prepoznavne predsednike političnih strank, ki so zaznamovale letošnjo predvolilno kampanjo, smo vprašali, koliko kazenskih in predkazenskih postopkov jih bremeni. Iz stranke SDS so nam sporočili, da je zoper predsednika vlade Janeza Janšo sproženih najmanj 14 aktivnih kazenskih in predkazenskih postopkov, skupaj od leta 1985 pa da jih je bilo že več kot 200. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob pa pravi, da sicer ne ve, da bi bil v kakšnem kazenskem postopku, da pa je takoj po vstopu v politiko dobil dve kazenski ovadbi.

icon-expand Rokovanje Janeza Janše in Roberta Goloba v našem televizijskem soočenju. FOTO: Luka Kotnik

Iz SD sporočajo, da predsednica Tanja Fajon ni v nobenem kazenskem ali predkazenskem postopku, enako odgovarjajo v Levici – Luka Mesec ni v postopkih. Tudi v stranki LMŠ so zapisali, da njihov predsednik Marjan Šarec ni v postopkih, ter dodajali, da so vsi kandidati in kandidatke na listi LMŠ predložili potrdila o nekaznovanosti in potrdilo, da niso v nobenem kazenskem postopku. Enako glede morebitnih postopkov odgovarja predsednica stranke SAB Alenka Bratušek, v stranki pa dodajajo še, da so v poslanski skupini SAB v začetku marca v zakonodajni postopek vložili novelo zakona o volitvah v državni zbor, s katero bi obsojenim kandidatom preprečili kandidaturo na parlamentarnih volitvah in odločanje o naši prihodnosti. "Kandidaturo na državnozborskih volitvah bi z našim predlogom onemogočili pravnomočno obsojenim zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in obsojenim na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev," so zapisali v SAB in dodali, da bi na ta način v naši državi končno vzpostavili politično higieno ter povrnili zaupanje državljanov v politiko in pravno državo.

icon-expand Šarec, Fajonova, Bratuškova in Mesec. FOTO: Damjan Žibert

Tudi iz NSi sporočajo, da predsednik Matej Tonin ni v nobenem postopku, enako tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Medtem pa gibanje Povežimo Slovenijo navaja le, da predsedniki strank, ki sestavljajo njihovo gibanje, niso v kazenskih postopkih. A gre za zavajajoč odgovor, saj niso odgovorili na drugi del našega vprašanja, ki se nanaša na predkazenski postopek. Navesti bi namreč morali, da je predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek v predkazenskem postopku, saj je osumljen zaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme. KPK je februarja letos ugotovila, da je Počivalšek s posredovanjem pri državnih nakupih ventilatorjev od družbe Geneplanet v času prvega vala epidemije covida-19 kršil zakon o integriteti. Številne nepravilnosti pri teh poslih je ugotovilo tudi računsko sodišče – dve izmed ključnih ugotovitev sta, da vlada, ministrstvo za zdravje, Mors in zavod za blagovne rezerve pri nabavah niso bili učinkoviti in da ventilatorji ob dobavi niso bili primerni za uporabo pri zdravljenju bolnikov s covidom-19. Počivalšek je sicer v predvolilnem intervjuju za našo spletno stran dejal, da so "nabavili toliko ventilatorjev, kolikor jih je bilo potrebno nabaviti". "Ta dva lika, ki vodita navidezno neodvisni inštituciji, se za to navidezno neodvisnostjo ne moreta skrivati in me blatiti že dve leti," je dejal in dodal, da je sam ravnal "učinkovito, ustrezno in skladno z zakonom".

V preiskavi je tudi nekdanja kmetijska ministrica, nekdanja predsednica Desusa in zdaj predsednica stranke Naša dežela Aleksandra Pivec, in sicer zaradi afere SRIPT, ki so jo sprožili na Počivalškovem gospodarskem ministrstvu, saj so Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani že jeseni 2019 naznanili sum kaznivih dejanj goljufije, goljufije na škodo EU in ponarejanja listin. Februarja lani so Pivčevo na domu obiskali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, ministra Počivalška pa že konec junija 2020. Odgovora Pivčeve na vprašanje o predkazenskih oz. kazenskih postopkih nismo prejeli.

KPK je sicer pri Pivčevi ugotovila tudi kršitev integritete ter prepovedi in omejitev v zvezi s sprejemanjem daril ob prenočevanju njene družine na Obali v izolskem hotelu Marina, prav tako smo avgusta 2020 razkrili, da je račun za svojo prenočitev in prenočitev drugih članov družine na Krasu plačala šele dan po izbruhu afere Vina Kras. Predsednik vlade čaka sojenje v zadevi Trenta, zaradi žaljenja novinark že obsojen Predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša pa je bil februarja letos na celjskem sodišču obsojen zaradi spornega tvita, s katerim je žalil novinarki nacionalne televizije Mojco Šetinc Pašek in Eugenijo Carl. Označil ju je za "odsluženi prostitutki", kar je sodišče označilo za diskreditacijo, sramotitev in zaničevanje novinark, dosodilo pa mu je tri mesece pogojne zaporne kazni. "Sodba je bila strankam vročena in teče pritožbeni rok, kar pomeni, da sodba še ni pravnomočna, prav tako pa zadeva še ni zastarala," nam je odgovorila predsednica Okrožnega sodišča v Celju Petra Giacomelli. Zadeva naj bi zastarala že prihodnji mesec.

Celjsko sodišče smo prosili za pojasnila, kdaj primer razžalitve novinark zastara in zakaj utegne zastarati oz. kaj je glavni razlog, da zadeva še ni bila pripeljana do pravnomočne sodbe. Njihovega odgovora še nismo prejeli.

Je pa obtožba zoper Janšo že pravnomočna v zadevi Trenta in zadeva čaka na razpis predobravnavnega naroka, ki pa za zdaj še ni razpisan. Spomnimo, da je tožilstvo oktobra 2020 vložilo obtožnico proti Janši, nekdanjemu predsedniku uprave Imosa Branku Kastelicu in nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju. Leta 1992 naj bi Janša za 350.000 tolarjev (1460 evrov) kupil sporno parcelo, leta 2005 pa jo prodal podjetju Eurogradnje za kar 31,4 milijona tolarjev oziroma dobrih 131.000 evrov. Dva meseca pozneje so Eurogradnje zemljišče prodale podjetju Imos za 146.000 evrov, že istega leta pa je Imos Janši prodal trisobno stanovanje v Ljubljani za 236.100 evrov (56 milijonov tedanjih tolarjev). Janša naj bi si pri tem nakupu izdatno pomagal z okoli 100.000 evrov visokim preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti. Sodna cenilka je vrednost parcele v Trenti, ko je šel Imos v stečaj, ocenila le na 17.655 evrov. Parcelo pa so v času, ko je že stekla kriminalistična preiskava, na dražbi za 127.500 evrov prodali naprej Damjanu Podjedu. Tedaj je obstajal celo sum, da gre za dogovorjeno visoko ceno, s pomočjo katere bi se vpleteni v sporno preprodajo razbremenili kazenskega pregona, vendar tožilstvo tega ni moglo potrditi.

icon-expand Janez Janša je bil februarja letos na celjskem sodišču obsojen zaradi spornega tvita. FOTO: Bobo

NPU zadržuje ovadbe zoper Počivalška in Pivčevo? Minister Počivalšek je zaradi domnevno sporne nabave preplačane in neustrezne medicinske opreme v času epidemije v predkazenskem postopku že skoraj dve leti, Pivčeva pa zaradi afere SRIPT še dlje. Osumljena je, da naj bi pri tem projektu nezakonito zaslužila – ponarejali naj bi dokumente, goljufali ter si neupravičeno prilastili evropska in proračunska sredstva. Po naših neuradnih informacijah naj bi samo trije osumljenci nezakonito zaslužili kar 160 tisoč evrov, med njimi naj bi bila tudi Pivčeva. Obe preiskavi pa na Nacionalnem preiskovalnem uradu še vedno nista dobili epiloga, tako da zaključki kriminalistov še niso znani. Neuradno se že več mesecev govori, da vodstvo zadržuje obe preiskavi, da ovadbe na tožilstvo ne bi bile posredovane pred volitvami. Policija to ostro zanika.

icon-expand Počivalšek po pridržanju FOTO: Miro Majcen

O tem je bilo prejšnji teden govora tudi na soočenju v naši medijski hiši, ko je Robert Pavšič iz LMŠ dejal, da NPU kazensko ovadbo zoper Počivalška in vse, ki so bili zraven pri nabavi zaščitne medicinske opreme, hrani v predalu. Pri Policiji smo konec marca znova preverjali, ali sta preiskavi že zaključeni. "V primeru sumov kaznivih dejanj, povezanih z nakupom zaščitne medicinske opreme, preiskovalci NPU še vodijo predkazenski postopek, ki ga usmerja tožilstvo. Prav tako preiskovalci NPU še vodijo predkazenski postopek v primeru sumov kaznivih dejanj, povezanih s porabo evropskih sredstev, ki ga tudi usmerja tožilstvo. V obeh primerih pregledujejo dodatno pridobljeno listinsko dokumentacijo in zbirajo obvestila," nam je odgovoril Drago Menegalija z Generalne policijske uprave.

Nekoliko drugačen odgovor pa smo že v začetku februarja dobili s Specializiranega državnega tožilstva, ki usmerja preiskavo nabave zaščitne opreme. Sporočili so nam, da so bila v tej preiskavi izvršena vsa opravila, povezana z usmeritvami tožilstva. Marca smo znova preverjali in s tožilstva dobili odgovor, da sta zadevi v zaključni fazi končnega akta Policije. Konec prejšnjega tedna smo zato še enkrat vprašali, ali so na NPU že spisali končni akt oziroma ali so na tožilstvu že prejeli ovadbe. Enako tudi za afero SRIPT. "V zvezi z vašimi vprašanji o dveh zadevah vas obveščamo, da ni sprememb. So pa bile Policiji v preteklosti dane pisne usmeritve," nam je odgovorila Darja Šlibar, vodja Specializiranega državnega tožilstva.