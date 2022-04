Nekateri v tujini še vedno brez glasovnic, uslužbenka pa že z novo službo

Vrstijo se ostri odzivi Slovencev po svetu, ki zaman čakajo na svoje glasovnice. Med njimi je tudi Slovenka Zala Rambaud, ki živi v Londonu. Kot pravi, je nad nastalo zmedo ogorčena. "Kje je ta pošta, ne vem. Nestrpno, zelo nestrpno, predvsem pa vedno bolj jezno jo čakam. Včeraj sem jim poslala še en mail s povpraševanjem, kaj se dogaja, kje je moja glasovnica, zaenkrat od njih še nimam odgovora," še dodaja.

Kot po sredinem zasedanju komisije pojasnjuje, direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko: "Ta volilni proces zahteva vse deležnike, tako na ravni volilne komisije, volilne enote, na drugi strani državne volilne komisije, službe, pošte in pa izvajalca, ki pakira volilno gradivo."

Pošta sicer uradno krivdo zavrača, a je Vučko priznal, da naj bi njihova zaposlena ravnala malomarno, ko je dvakrat v tisk poslala napačne logotipe strank. Posledično so morali tiskanje zaustaviti, zmanjkalo naj bi celo papirja. Uslužbenka, neuradno gre za sicer izkušeno Nino Mujagić, je zdaj uradno na bolniški. Medtem pa je očitno že našla novo službo. Ob tem ko premier Janez Janša na Twitterju glasno opozarja na nepravilnosti, je Mujagičeva našla novo službo prav v državni upravi. Preselila naj bi se v Službo vlade za digitalno preobrazbo, ki jo vodi minister NSi Mark Boris Andrijanič.

Državna volilna komisija je bila o premestitvi obveščena v sredo. O tem pa naj bi jih obvestili kar iz službe za digitalno preobrazbo, ne Mujagićeva osebno. Informacijo so nam potrdili tudi v Andrijaničevem kabinetu in ob tem zapisali, da minister z uslužbenko ni bil nikoli v kakršnemkoli stiku, prav tako je osebno ne pozna. Pogovori o premestitvi, ki naj bi se začeli pred mesecem dni, so potekali na ravni strokovnih služb in nikakor niso bili politično motivirani. Ob tem opozarjajo, da postopek premestitve še ni zaključen in dodajajo, da bodo v luči nedavnih dogodkov celotno zadevo ponovno preučili.

A Vučko ob tem opozarja, da ni problem samo v tem, da volivec glasovnico prejme, temveč, da je še večji problem, da se glasovnica pravočasno vrne. Tega se dobro zavedajo tudi Slovenci v tujini, ki se jim možnost, da na prihajajočih volitvah izrazijo svojo voljo, iz ure v uro vse bolj odmika. "Sama lovim 3. maj, s tem da poštni žig na moji glasovnici ne sme biti kasnejši od datuma volitev. Vprašanje, če bo glasovnica prišla pravi čas, po tem datumu pa pač ni več veljavna," je še povedala v Londonu živeča Slovenka. DVK ne zagotavlja, da bodo pošto vsi prejeli pravočasno. Pred štirimi leti je bilo v tujino poslanih okoli 97.000 glasovnic, nazaj v Slovenijo jih pa jih je prispelo nekaj manj kot 5800.