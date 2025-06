Zakaj so tiskane knjige dragocene za starejše?

Starejši berejo, kar so radi prebirali vse življenje. Bralne navade v zlatih letih pa niso zgolj osebna izbira, ampak so odvisne tudi od dostopnosti knjig in telesnih zmožnosti. Ta članek poudarja, zakaj je pomembno starejšim omogočiti branje, saj jim predstavlja ključno vez s skupnostjo, s svetom in z dostojanstvom.

Tiskana knjiga ostaja prva izbira starejših bralcev – zaradi navade, domačnosti in čustvene vrednosti. Elektronski bralniki sicer ponujajo številne prednosti, kot so večja pisava, manjša teža, a jih starejši redkeje uporabljajo. Tehnološka nepodkovanost, nakup bralnika, cena naročnin in nepoznavanje e-knjižnic jih pogosto odvrnejo. Med navado in inovacijo še vedno zmaguje vonj po papirju.

Natisnjene zgodbe urijo spomin, spodbujajo čustva ter plemenitijo vsebino druženja in pogovorov. K temu pripomorejo tudi “majhne” knjižice. FOTO: Shutterstock icon-expand

Tudi za starejše so na voljo bralni klubi in bralna značka

Bralni klubi, še posebej v domovih za upokojence, so izjemnega pomena. Spodbujajo ohranjanje kognitivnih sposobnosti, urijo koncentracijo in spomin, hkrati pa krepijo občutek pripadnosti in dialoga. Skupno branje je za starejše dragoceno in pogosto tudi terapevtsko. Bralna značka za odrasle je poseben program, ki spodbuja branje med odraslimi bralci, podobno kot pri otrocih in mladostnikih, a je prilagojen interesom, izkušnjam in bralni zrelosti odrasle populacije. Namenjena je ohranjanju in razvijanju bralnih navad, omogoča osebno rast, širjenje obzorij ter omogoča kulturno udejstvovanje tudi v zrelejših letih. V letu 2025 se odvija že 20. Bralna značka za odrasle. Z izbranimi naslovi želijo spodbuditi kritično razmišljanje o okoljski problematiki.

Bralni klub ni le kulturna dejavnost, temveč omogoča starejšim ostati dejaven, slišan in povezan s skupnostjo. FOTO: Shutterstock icon-expand

Kako do knjig kljub nizki penziji?

Za mnoge upokojence in upokojenke knjige žal niso vselej cenovno dostopne, saj so pokojnine pogosto prenizke, njihove prioritete pa so usmerjene drugam – v stroške za zdravila, oskrbo in prehrano. Nakup nove knjige jim zato predstavlja razkošje. Vendar obstajajo določene ugodnosti, kot so upokojenski popusti, brezplačno ali poceni članstvo v knjižnicah, dostop do odpisanih knjig ter možnosti donacij in izmenjav. Poleg tega založbe na sejmih in spletnih straneh pogosto ponujajo popuste.

Skrito v raju je idealna zbirka za starejše bralce, saj so knjižice in žepnice na voljo po dostopnih cenah, poleg tega so natisnjene v prijetno berljivem formatu. Zanimivi zapleti omogočajo užitek v branju brez napora, tudi ob slabšem vidu ali krajši zbr FOTO: P.R. icon-expand

Knjige povezujejo vse generacije

Knjige niso le vir znanja, informacij in zabave – so tudi čudovit povod za pogovor. Skupno branje ali razpravljanje o prebranem okrepi socialne vezi, zmanjšuje občutek osamljenosti ter gradi mostove med generacijami. To je še posebej pomembno v obdobju po upokojitvi, ko se krog socialnih stikov pogosto zoži. "Branje ostaja ena najučinkovitejših vaj za možgane. Pomaga ohranjati kognitivne funkcije, bogati besedni zaklad ter krepi spomin," pojasnjuje dr. Maja Potočnik, specialistka za gerontopsihologijo. Dodaja še, da redno branje zmanjšuje tveganje za pojav demence in spodbuja čustveno stabilnost. "Še posebej koristno je, kadar gre za vsebine, ki jih starejši prepoznajo kot del svoje življenjske izkušnje – to spodbuja občutek smisla in pripadnosti."

Knjižna zbirka Skrito v raju na edinstven način povezuje televizijo, literaturo in prosti čas. Je vsebinsko raznolika in cenovno dostopna. FOTO: Shutterstock icon-expand

Posebna edicija zbirke je TV zabavnik Skrito v raju, ki je več kot le branje in reševanje križank – je doživetje, ustvarjeno za družinsko druženje in skupne zabave, spodbuja ustvarjalnosti in bo povezal vso družino. FOTO: Shutterstock icon-expand

