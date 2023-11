Žana Vertačnik najboljša debitantka; posebna pohvala oddaji NeNasilje!

Z nocojšnjo podelitvijo nagrad Čuvaj/Watchdog so v Društvu novinarjev Slovenije počastili tiste novinarje, novinarske ekipe in fotoreporterje, ki so v minulem letu s svojim delom navdušili in pokazali, da v Sloveniji kjub nezavidljivim razmeram kakovostno novinarstvo še ni izumrlo. Med nagrajenci je tudi naša novinarka oddaje 24UR Žana Vertačnik, ki je prejela nagrado za dosežke mladih novinarjev. Posebno pohvalo porote za izstopajoč novinarski dosežek pa je prejela naša spomladanska oddaja NeNasilje!, ki je odprla pomembna vprašanja o tem, kako bomo vzgojili generacije, ki bodo oblikovale drugačne družbo, družbo strpnih in nenasilnih. Nagrado za življensko delo je sicer prejel novinar Dnevnika Zoran Senković.

"V kratkem obdobju je postala ena boljših in bolj prepoznavnih političnih novinark v državi." Tako v obrazložitvi našo novinarko Žano Vertačnik opisuje porota Društva novinarjev Slovenije. Žana je nocoj, poleg Mihe Dajčmana z Večera in Eve Lipovšek z Radia Slovenije, prejela debitantsko nagrado za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let. "Niti za hip ni omahovala, ko se je v začetku avgusta s snemalcem odpravila tja, kamor ni bilo mogoče. S službo je dihala 24ur na dan in poročala o prebijanju po dolinah koroških hudournikov," še zapiše porota. Žana je v svoji kratki karieri dokazala, da je odlična tako v tiskanem mediju kot v televizijskem novinarstvu. Preden se je priključila ekipi Pop Tv je namreč delala za mariborski Večer. V uredništvu smo sicer v nominaciji Žano opisali, kot "koroški komet, ki je zadel slovensko medijsko sceno in pustil neizbrisano sled."

"Nagrado stanovskih kolegov danes sprejemam z največjim ponosom in zanosom ter jo v prvi vrsti posvečam vselej odmaknjeni, od središča države odrezani Koroški. Nagrada mi daje tudi zagon za neizprosnost pri terjanju odgovorov v parlamentu in vladnih sobanah. Živelo kakovostno novinarstvo, kjerkoli ga že soustvarjamo!," je ob prevzemu nagrade povedala Žana.

Žana Vertačnik: "Čeprav se ta naš razburkani novinarski svet kdaj lahko zazdi kot spirala, ki te vse bolj vleče proti dnu, je bilo letošnje leto zame bolj kot karkoli drugega sklenjen krog. Vrnila sem se tja, kjer sem svojo novinarsko pot začela, to je na teren v svoje domače okolje. Na žalost s katastrofalnimi poplavami kot bolečim razlogom. Za približno mesec dni sem sedla na koroški čustveni vrtiljak, obdana s skrbmi za svoje najbližje in ranjeno regijo ter s hkrati najosnovnejšo in najmočnejšo novinarsko željo po informiranju javnosti. Adrenalinska terenska vožnja mi je s številnimi psihičnimi in fizičnimi preizkušnjami dala najbolj dragoceno delovno izkušnjo in še eno veliko potrditev o tem, kako nujno je dopisniško delo."

Maja Sodja: "Pohvala stanovske organizacije je za vse nas, ki smo ustvarili oddajo Nenasilje, nedvomno veliko priznanje. Vesela sem, da smo v naši medijski hiši prepoznali pomembnost problematike medvrstniškega nasilja, in ji namenili posebno pozornost. To so družbene teme, ki zahtevajo poglobljen pristop, čas in tudi osebno zavzetost vseh nas. Na tem mestu moja osebna zahvala vsem sodelavcem, vsem členom verige, ki so skriti očem gledalcev, a za takšen projekt nadvse pomembni in nepogrešljivi."

Pogovorimo se. O mladosti brez nasilja. Posebno pohvalo porote DNS pa so prejeli ustvarjalci naše oddaje NeNasilje! Spomladanska oddaja je bila predvajana v živo iz Celja. Tam je namreč izbruhnilo medvrstniško nasilje, kruta dejanja v Beogradu pa so pretresla ves Balkan. Urednica oddaje Alenka Marovt in voditeljica Maja Sodja sta z ekipo odprli za družbo zelo pomembna vprašanja: Kako bomo vzgojili generacije, ki bodo oblikovale drugačno družbo, družbo strpnih in nenasilnih? Družbo čutečih oseb, ki spoštujejo meje? "V posebno oddajo je ekipa povabila strokovnjake iz prakse, ki delajo z mladimi, mlade, ki so pripovedovali v kakšen vrtiljak stisk se ujamejo vsak dan, in odgovorne, ki kreirajo zakonodajo, mlade pa so nagovorili tudi znani, njhovi idoli. S tem so dali veliko težo pomembni vsebini, ki je še več dni po oddaji odmevala v slovenskem medijskem prostoru," je porota Društva zapisala v obrazložitvi.

Posebna spomladanska oddaja, ki smo jo v živo izpeljali v celjskem Narodnem domu je odprla za družbo zelo relevantna vprašanja – Se res vse začne doma? So medvrstniškemu nasilju pospešek dala družbena omrežja? So starši kos otrokom, so opolnomočeni, sledijo trendom? Imajo šole, učitelji znanje in vzvode, kako ukrepati, kje potegniti ročno zavoro? Celotno oddajo si lahko pogledate na naslednji povezavi: https://www.24ur.com/novice/slovenija/otroci-niso-samo-zrtve-so-tudi-storilci.html

Da je priprava takšne oddaje v živo, na terenu z občinstvom velik izziv, razlaga urednica oddaje NeNasilje! Alenka Marovt. "V 'town hallu' NEnasilje se je zvrstilo 14 gostov, številne iskrene izpovedi mladih in njihovih staršev, pozivi vrhunskih športnikov... premišljena je bila izbira vsakega gosta, prav vsakega vprašanja, sedežnega reda. Prvič smo namreč med publiko posedli goste, jih menjali na osrednjem odru, dali glavno besedo strokovnjakom iz prakse, ki delajo z mladimi, tudi s tistimi na robu, mlade, ki so pripovedovali v kakšen vrtiljak stisk se ujamejo vsak dan. Politiki niso bili v ospredju."

Alenka Marovt: "Izbruhi nasilja med mladimi so dejanja in zločin, ki najbolj bolijo. Zato smo poskrbeli za kakovostno, pretehtano vsebino in jo razdelali v drobovje, saj smo čutili veliko odgovornost do gledalcev in od tega nismo odstopili. Denimo, v oddaji prav zato nismo pokazali niti enega posnetka medgeneracijskega nasilja, da ta ne bi sprožil novih objav na družbenih omrežjih. Nismo obsojali in iskali krivcev, ampak smo ponujali rešitve za mlade, starše in učitelje. Po gledanosti in odzivih sodeč, smo naredili veliko delo. Pohvala stanovskih kolegov je poklon vsej ekipi, njeni zavzetosti in profesionalnosti. In hkrati pospešek, da je vredno vztrajati pri kakovostnem novinarstvu."

Nagrade Društva novinarjev Slovenije za istopajoče novinarske dosežke so sicer prejeli še: novinarka TV Slovenija Jelena Aščić, za Mednarodan obzorja z naslovom Sarajevo, 1425 dni groze; novinar Dela Aljaž Vrabec za serijo intervjujev o razlogih za vojno v Ukrajini; novinarji in novinarke Dnevnika za razkritje spolnih zlorab mladoletnic v ljubljanskem konjeniškem klubu; Večerovo uredništvo dopisništev za poročanje v času poplav. Pohvalo porote pa sta prejela Večerov karikaturist Ciril Horjak ter kolektiv RTV za upor koletiva novinarjev proti političnemu prevzemu.

